Inköpare Entreprenad
2025-12-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Huddinge
, Täby
, Vallentuna
Om företaget
Om tjänsten
I rollen kommer du främst arbeta med att genomföra upphandlingar av entreprenader enligt LOU och LUFS. Till största del kommer du att stötta och att arbeta tillsammans med Specialfastigheters projektverksamhet och vår projektportfölj. Du ansvarar även för att följa upp att upphandlingarna ger önskat resultat. Du bör ha en mycket god kännedom och förståelse för marknadsläget inom byggentreprenader samt medverka till förbättrad leverantörssamverkan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är;
• att arbeta med inledande analyser och upphandlingsstrategier samt tidplaner
• att projektleda kravställningsprocessen och fastställa förhandlingsunderlag
• att utvärdera entreprenörer och leverantörer
• avtalstecknande och implementering av avtal
• driva utvecklingsarbete
Om dig
För att vara framgångsrik i rollen har du:
• Akademisk examen eller annan relevant vidareutbildning inom ekonomi, inköp, juridik, entreprenad eller annan relevant inriktning för tjänsten
• Flerårig dokumenterad erfarenhet av att ha planerat och genomfört upphandlingar av stora byggprojekt (>100 Mkr)
• Erfarenhet av utveckling och upphandlingsstrategier
• Genomfört upphandlingar enligt LOU/LUFS
• Mycket god kunskap och erfarenhet av entreprenadjuridik inklusive regelverk så som AB, ABT och AMA.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom säkerhetsklassad verksamhet eller projekt och har förståelse kring vad det innebär och har för påverkan för dig i ditt arbete.
Som person är du affärsmässig, kvalitetsmedveten och mån om att skapa och upprätthålla goda relationer. Du är trygg i dig själv, vågar ta diskussioner och kan stå upp för din kompetens och dina bedömningar samtidigt som du lyssnar du in andras perspektiv och är öppen för dialog. Du arbetar strukturerat och är van att självständigt driva ditt arbete framåt.
Inköpsorganisationen har de senaste två åren vuxit och vi har arbetat aktivt med att utveckla och förbättra både strategier, arbetssätt och vårt samarbete. Vi önskar därför att du är en person som vill bidra till ett positivt samarbetsklimat och till vår fortsatta utveckling. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Placering
Tänkt placering är Stockholm. Inköpsenheten sitter till stor del i Linköping och Stockholm och vår organisation är geografiskt utspridd i landet vilket medför en del resor i arbetet.
Ansökan & övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 11 januari.
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Hannah Sandström på nedanstående kontaktuppgifter. Välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen
Vi påbörjar urvalsarbetet efter att ansökningstiden har gått ut. Därefter kontaktar vi aktuella kandidater för att boka in intervjuer. Inför en eventuell anställning genomför vi en särskild säkerhetsbedömning där vi utför ett säkerhetssamtal och granskar lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Innan anställning gör vi även alkohol- och drogtest via vår företagshälsovård. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3).
Fackliga företrädare
Akademikerföreningen: Martin Siljehult, 010-788 63 60
Unionen: Patrik Svensson, 010-788 63 42
SEKO: Roger Törngren, tel. 010-788 62 78
Ersättning

Månadslön
Kontakt
Senior Recruitment Consultant
Hannah Sandström hannah.sandstrom@randstad.se 0733-434534 Jobbnummer
