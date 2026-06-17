Initiative Driver inom IT
Saab Aktiebolag / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-06-17
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Är du redo att driva förändring och få saker att hända? Som Initiative Driver inom Business Applications på Group IT kommer du att vara en nyckelspelare i vår snabba förändringsresa. Din roll innebär att snabbt och effektivt driva olika IT-initiativ från idé till leverans, i nära samarbete med bl:a organisationens Arkitekter och Business Analyster.
I rollen kommer du att ansvara för att hitta nya IT-initiativ. Du kommer att planera, samordna resursbehov och budget samt se till att projekt och initiativ slutförs i tid och med hög kvalitet. Du kommer att vara första kontaktperson för nya och befintliga initiativ, från start till överlämning till verksamheten. Dessutom kommer du att bygga och underhålla viktiga kontaktnät och relationer med Saab:s affärsområden.
En stor del av ditt arbete kommer även innebära att:
Analysera, sammanställa och samordna genomförandet av nya IT-behov
Skapa och leda relevanta möten och forum för effektiv kommunikationPubliceringsdatum2026-06-17Profil
Vi söker en orädd person som trivs med att ta initiativ och har ett starkt eget driv. Du är strukturerad och kan hantera fler parallella uppgifter samtidigt. Din roll kräver en helhetsförståelse och engagemang genom hela projektcykeln, från utvärdering till underhåll. God kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska samt engelska är ett måste då internationella kontakter förekommer.
Tidigare erfarenhet av liknande roller och/eller projektledning är meriterande. Det är även erfarenhet inom IT samt kunskap om agila ramverk.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Varför ska du välja denna roll?
Du får möjlighet att påverka och forma vår framtid och växa tillsammans med oss i en spännande förändringsresa
Du får arbeta i en dynamisk miljö där saker händer snabbt
Du får arbeta i en roll med stort eget ansvar där du får saker att hända
Du får jobba med ett fantastiskt team där samhörighet och gemenskap är viktigt
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen notera att urvalet för denna tjänst kommer påbörjas efter sommaren, vecka 32-33. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Solna Strandväg 10 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9968700