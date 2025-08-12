Inhouse Sales & Booking Coordinator
Att gå igenom ytterdörrarna på Jacyz ger dig puls bara det. Det är ett wow som slår dig här näst och vilket följer dig hela vägen upp till våning 28. Här blir alla vuxna unga igen och du kan verkligen känna den amerikanska glamourösa röda tråden in i detaljerna. Här har vi allt samlat under ett tak, upplev konserten, ät sharing med utsikt över hela Göteborg eller dyk ner i poolen till beatet från våra egna djs. Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Vi söker dig som vill vara navet i vår upplevelsevärld - en koordinator med fingertoppskänsla för både service och struktur. Som vill styra våra gäster rätt - till rätt plats, vid rätt tidpunkt, för maximal upplevelse och beläggning.
På Jacy'z händer det alltid något. Vi är destinationen som aldrig står still, där känslan när du checkar ut är att du måste tillbaka. Med 3 restauranger, 4 barer, mötesytor, takterrass, pool club och 250+ kollegor i ryggen, är detta mer än ett hotell - det är ett pulserande hus av människor, minnen och magi.
Ditt uppdrag:
Du blir en nyckelspelare i vårt Inhouse Sales-team - där samarbete, tempo och känsla för helheten är centralt. Du:
Skapar skräddarsydda bokningsupplevelser för grupper, företag, möhippor m.m.
Koordinerar detaljerna som gör hela skillnaden.
Vara på plats under komplexa gruppbokningar och säkerställa att varje detalj sitter
Följer upp, optimerar och stöttar kring snittnotor, beläggning och TREVPAR.
Säkerställer sömlöst informationsflöde och samarbete mellan VisBook, restauranger, Guest Service och husets alla team.
Driver på vår "One House - One Team"-kultur och hoppar in där det behövs.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är en naturlig koordinator med hjärtat i service och huvudet fullt av struktur. Du:
Älskar att hitta lösningar - inte hinder.
Har förmågan att prioritera i ett högt tempo och många kontaktpunkter.
Tänker kommersiellt, är van att jobba med mål och älskar när både gästnöjdhet och lönsamhet går hand i hand.
Har jobbat med hotell-, event- eller restaurangbokningar tidigare (gärna med system som VisBook).
Är professionell, personlig, passionerad - och lite lekfull såklart.
Vad erbjuder vi dig?
Ett av Nordens mest unika destinationshotell
En dynamisk roll i ett tight team där vi växer tillsammans
En kultur där initiativ, personlighet och utvecklingslust belönas
Möjligheten att jobba tvärfunktionellt - på flera avdelningar om du vill
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet!
Om tjänsten
Anställningsform: 100% tillsvidare anställning efter prövotid
Varierande arbetstid (dag, kväll & helg)
Tillträde: September, eller enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Om processen: Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 26 augusti
Om du är redo att skapa magi i varje bokning - då vill vi träffa dig. Ansök redan idag, intervjuer sker löpande.
VARFÖR JACY'Z?
För att vi inte är som alla andra. Jacy'z Hotel & Resort är en destination i destinationen - med skybar, coworking, spa club, speakeasy, restauranger, pool clubs och oändliga möjligheter. Här gör vi inget halvhjärtat. Vi är ESS Group. Vi är lekfulla, passionerade, professionella och personliga. Hos oss får du växa, utmanas och skapa något riktigt stort - tillsammans med ett gäng som vill bli bäst i världen, på vårt sätt.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet!
