Inhoppare/timanställning: Personlig assistent i Lund
2025-09-03
Jobba med omtanke - Bli personlig assistent i Lund
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent för en man i Lund. Kunden behöver stöd i vardagliga sysslor/rutiner i och utanför hemmet. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom personlig assistans men det är inget krav. På kundens begäran önskas enbart kvinnliga sökande.
Arbetstider
Arbetstiderna är förlagda 09:00-16:30 7 dagar i veckanPubliceringsdatum2025-09-03Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du gärna:
Har tidigare erfarenhet inom personlig assistans eller vård och omsorg.Övrig information
Katt finns i hemmet.
Vill du bli en viktig del i någon annans vardag och arbeta i ett företag där omtanke står i fokus? Skicka då in din ansökan med CV och personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Observera att vi inte har möjlighet att besvara alla frågor via telefon eller e-post på grund av sekretess. Mer information om tjänsten och kunden lämnas vid en eventuell anställningsintervju.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller telefon.
Företagsinformation
Vi på Omtanken i Skåne AB erbjuder personlig assistans med personlig service och ett genuint engagemang. Vår utgångspunkt är alltid att brukarens behov och önskemål ska stå i centrum - det är grunden i allt vi gör.
Vi utför personlig assistans med stor respekt för människovärde och personlig integritet. Hos oss möter du det lilla assistansbolaget med stort hjärta, hög tillgänglighet och en närhet som gör skillnad - både för våra brukare och våra medarbetare.
Vår värdegrund:
Vi vill att både brukare och medarbetare ska känna sig sedda, hörda och bekräftade för den de är. Det skapar trygghet, kontinuitet och en assistans av hög kvalitet. Så ansöker du
