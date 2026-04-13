Ingenjörer inom underhåll, drift och service
Consensus Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-04-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Consensus Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt nyfiken problemlösare som trivs i gränslandet mellan teori och praktik? Vill du arbeta i en roll där du får ta stort eget ansvar, utvecklas i din kompetens och samtidigt vara en del av ett engagerat team? Då kan detta vara möjligheten för dig.
Vi söker nu flera tekniker och ingenjörer inom underhåll, drift och service till konsultuppdrag hos våra kunder i Stockholmsområdet.
Om rollerna
I dessa roller arbetar du verksamhetsnära med fokus på att säkerställa en stabil och effektiv drift och produktion. Uppdragen varierar beroende på kund och behov, men gemensamt är att du får en viktig roll i att utveckla och förbättra tekniska processer och arbetssätt.
Arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:* Planering och beredning av underhållsinsatser* Förebyggande och avhjälpande underhåll* Felsökning och problemlösning i produktion eller anläggning* Administration i underhållssystem* Hantering och optimering av reservdelar* Tolkning av tekniska ritningar och dokumentation* Driva förbättringsarbete kopplat till drift och underhåll
I vissa uppdrag kan även projektledning, tekniska inköp och framtagning av beslutsunderlag ingå. Du samarbetar nära både interna och externa kontaktytor.
• Teknisk utbildning från yrkeshögskola eller universitet* Erfarenhet av arbete inom underhåll, drift eller service* God planerings och samordningsförmåga* God systemvana och administrativ förmåga* Flytande svenska och goda kunskaper i engelska* B körkort
Du är självgående, initiativtagande och har ett strukturerat arbetssätt. Du har förmåga att planera och prioritera ditt arbete samtidigt som du är flexibel och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta i team och har lätt för att skapa goda relationer.
Har du dessutom erfarenhet av underhållssystem, arbetssätt som LEAN, 5S eller TPM, rotorsaksanalyser eller arbete med reservdelshantering ser vi det som ett plus.
Att vara konsult på Consensus
Att vara konsult hos Consensus innebär att du får tillgång till unika möjligheter för både personlig och professionell utveckling. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer och att du ska känna dig trygg och motiverad i ditt arbete. Genom kontinuerlig dialog med vår konsultchef ser vi till att du får den support och feedback du behöver för att nå dina karriärmål. Som en del av vårt team är du med och stärker våra kunders verksamheter och samtidigt din egen kompetens. Läs mer om vad vi erbjuder på: https://consensus.nu/bli-konsult-hos-oss/
Nästa steg
Känner du dig redo för att ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att använda din expertis för att göra skillnad för oss och våra kunder? Var med på vår resa så skapar vi unika möjligheter tillsammans!
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Annie Engel på annie.engel@consensus.nu
. Ansök redan idag då vi hanterar ansökningar löpande.
Välkommen med din ansökan på www.consensus.nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
(org.nr 556629-9284)
Kungsgatan 64 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Consensus Jobbnummer
9850693