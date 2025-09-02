Infrastrukturarkitekt till Järfälla kommun
Järfälla Kommun / Datajobb / Järfälla Visa alla datajobb i Järfälla
2025-09-02
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla Kommun i Järfälla
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Järfälla kommun är en expansiv kommun med höga ambitioner där du får möjligheten att bidra med dina kunskaper och erfarenheter. Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill delta i vårt spännande utvecklingsarbete framöver!
Vi söker nu en Infrastrukturarkitekt.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och strategiskt lagd infrastrukturarkitekt som vill vara med och forma framtidens IT-miljö i vår kommun. Du blir en nyckelspelare i vårt arkitektteam där du arbetar både operativt och strategiskt med infrastrukturarkitektur från nätverk och servrar till molntjänster och klientplattformar.
I rollen kommer du arbeta i nära samverkan med kollegor inom Digitaliserings-, Innovations, och IT-avdelningen (DIIT), verksamhetsrepresentanter och våra strategiska leverantörer. Du kommer att bidra i arbetet med att ta fram målarkitekturer, strategier, principer och riktlinjer som stödjer kommunens digitaliseringsresa. Du kommer också att ha ett aktivt ansvar för lösningsarkitekturer i olika utvecklingsinitiativ.
Som en del av arkitektteamet bidrar du till att säkerställa en modern, säker och hållbar IT-infrastruktur som stödjer kommunens behov - idag och imorgon.
Exempel på arbetsuppgifter
* Designa, dokumentera och vidareutveckla kommunens infrastrukturarkitektur för både lokala och molnbaserade miljöer
* Bidra i framtagande av strategier, målarkitekturer, riktlinjer och principer inom IT och digitalisering
* Arbeta med lösningsarkitektur i projekt och uppdrag, inklusive analys av krav, utvärdering av alternativ och rekommendation av teknisk lösning
* Samverka med driftpartners, tjänsteansvariga och systemförvaltare för att säkerställa robusta och kostnadseffektiva lösningar
* Stödja driftpartners och leverantörer vid problemarbete.
* Aktivt omvärldsbevaka och utvärdera nya teknologier inom nätverk, server, klient och molntjänster
* Vara rådgivande part vid upphandlingar och säkerställa arkitekturell och teknisk kvalitet i leveranser
* Delta i IT-styrning genom att bidra i forum för arkitektur, säkerhet och teknisk styrning
Att arbeta på DIIT innebär att man kan få axla flera roller. Exempel på roller kan vara teknisk projektledare för större och/eller komplexa initiativ. Därför är det viktigt att du är van att snabbt sätta dig in i en uppgift, lösa den och leverera ett resultat inom utsatt tid. Du har en hög personlig mognad, tar initiativ och tar självständigt ansvar för att driva ditt arbete framåt.Kvalifikationer
Du har en relevant akademisk utbildning inom systemvetenskap, datateknik eller likvärdig erfarenhet. Du har också flerårig erfarenhet av IT-arkitektur med särskilt fokus på infrastruktur nätverk, servrar, klientplattformar och molntjänster.
Dessutom har du:
* Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med lösningsarkitektur i större organisationer
* God förståelse för enterprisearkitektur och erfarenhet av att arbeta med målarkitekturer och IT-strategier
* Erfarenhet av både traditionell infrastruktur och molnlösningar (t.ex. Microsoft 365, Azure, Google Cloud eller liknande)
* Mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga
* God kommunikativ förmåga i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande om du har:
* Erfarenhet från offentlig sektor
* Kunskap om IT-säkerhet och säkerhetsarkitektur
* Kunskap av förvaltningsmodellen pm3
* Erfarenhet av arbete i hybrid IT-miljö med både lokala och molnbaserade miljöer
* Kunskap om kommunikationslösningar så som SD-WAN, NAC och Zero Trust
* Har kunskaper inom lagstiftning gällande säkerhetsskydd, GDPR, OSL, NIS2 och MSBFS.Dina personliga egenskaper
Du är en strukturerad person som har förmåga att både se helheten och förstå detaljer. Du är analytisk, har hög integritet och ett konsultativt arbetssätt. Du trivs med att arbeta i team och delar gärna med dig av din kunskap. Du kan kommunicera tekniska lösningar på ett begripligt sätt och har förmåga att skapa förtroende hos både verksamhet och IT.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför arbetspsykologiska tester vid denna rekrytering.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller och säkerhetskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller och säkerhetskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C263664". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Kontakt
Chris Andersson Karinsdotter chris.andersson.karinsdotter@jarfalla.se 0858028316 Jobbnummer
9486991