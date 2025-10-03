Informationsspecialist med arkivariekompetens
2025-10-03
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vill du ha ett viktigt och utvecklande arbete? Vill du delta i förbättringen av Migrationsverkets informationshantering och bidra till myndighetens utvecklings- och digitaliseringsarbete? Då är det här en tjänst för dig!
Vi söker informationsspecialist med arkivariekompetens till Migrationsverket.
Som informationsspecialist driver du arbetet med myndighetens ansvarsmodell för information och data. Du stöttar ansvarsroller med din kompetens och bidrar till att kvalitetssäkra och utveckla myndighetens informationshantering. Du bidrar med dina kunskaper även till att utveckla myndighetens utvecklingsprocesser och digitaliseringsarbetet.
Informationsstyrningsenheten
Du kommer att tillhöra informationsstyrningsenheten, som ansvarar dels för att stödja avdelningsdirektören i det strategiska arbetet med digitaliseringen av Migrationsverket, dels att genom informationsstyrning stödja informationsägaren i arbetet att säkerställa de analoga och digitala informationstillgångarna. Du kommer ingå i en grupp som består av olika kompetenser inom informationsstyrningsområdet, såsom datastrateg, informationsförvaltare, verksarkivarie och verksregistrator.
I den här rollen kommer du bland annat att arbeta med:
- Driva arbetet med att förvalta och vidareutveckla myndighetens ansvarsmodell för information och data i samarbete med andra ansvarsroller på Migrationsverket
- arbeta med processorienterad informationskartläggning och informationsvärdering
- i samverkan med andra specialister bistå myndigheten med metoder och verktyg för att följa upp och säkerställa myndighetens informationstillgångar, lämna förslag på såväl kvalitativa som kvantitativa mätetal kopplade till hantering av myndighetens information
- Ge löpande stöd och rådgivning till ansvarsroller, bl.a. i frågor som rör informationskartläggning och värdering
- Ta fram, kvalitetssäkra och genomföra utbildningar inom verksamhetsområdet
- Utifrån behoven i verksamheten initiera kravställning i samverkan med informationsansvariga
- tillhandahålla vägledningar samt andra relevanta stödjande dokument
- Svara på remisser och enkäter inom verksamhetsområdet. Vid behov medverka vid tillsyn från tillsynsmyndighet.
Vi söker dig som:
Har en mycket god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du är handlingskraftig och kan planera och driva såväl ditt eget arbete som andras. Du har god förmåga att uttrycka dig såväl i tal som skrift, och du kan pedagogiskt förklara komplexa frågor. Du kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och arbetar självständigt samtidigt som du är bra på att samarbeta och skapa goda relationer.Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
- Akademisk utbildning med inriktning arkiv- eller informationsvetenskap eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
- Goda kunskaper om regelverket som påverkar hantering av handlingar och ärenden på en myndighet, exempelvis offentlighets- och sekretesslagstiftningen, förvaltningslagen och GDPR.
- Svenskt medborgarskap.
Meriterande
- Flerårig arbetslivserfarenhet av arbetsuppgifter inom arkiv- eller informationshantering, helst inom offentlig sektor.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap.
Upplysningar
Anställningsform: tillsvidare (provanställning 6 mån kan tillämpas)
Lön: vi tillämpar individuell lönesättning
Placering: Norrköping, Linköping, Stockholm, Göteborg eller Malmö
Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen hittar du kontaktuppgifter till rekryterande chef nedan.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 26 oktober 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_6ac04684195a004dfdb2c7
