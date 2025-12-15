Informationssäkerhetsspecialist
2025-12-15
Som medarbetare på Domstolsverket har du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen inom hela Sveriges Domstolar, som utgörs av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med omkring 7 000 medarbetare. På Domstolsverket arbetar cirka 400 medarbetare med att utveckla och stödja Sveriges Domstolar och huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vår verksamhet genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi arbetar för en jämställd arbetsplats och erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och modern miljö. Vi erbjuder också möjlighet till distansarbete.
Enheten för informationssäkerhet vid Säkerhetsstaben på Domstolverket söker nu en informationssäkerhetsspecialist. Anställningen är en tillsvidareanställning med provanställning.
Möjlighet till placering finns i Stockholm.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Informationssäkerhetschef
Marita Stjernmira marita.stjernmira@dom.se 036- 155359
