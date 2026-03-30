Informationsförvaltare
Vadstena kommun, Vadstena / Administratörsjobb / Vadstena Visa alla administratörsjobb i Vadstena
2026-03-30
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vadstena kommun, Vadstena i Vadstena
Vadstena är en attraktiv kommun belägen på den vackra Östgötaslätten, med utsikt över Vättern. Här finns en unik historisk miljö med anor från medeltiden. Kommunen har cirka 7.500 invånare och erbjuder hög kvalitet på kommunal service, bra boende och fantastiska kultur- och naturupplevelser. Helt enkelt en plats man längtar till. Vadstena kommun är en av kommunens största arbetsgivare med 600 medarbetare inom ett hundratals yrken.
Vadstena kommun söker kunnig inom informationshantering och arkivering
Vill du vara med och forma framtidens informationssamhälle - i hjärtat av den offentliga sektorn? Nu söker vi dig som är ett duktig på informations- och dokumenthantering och vill bidra till ett hållbart, säkert och digitalt moget samhälle. Denna nya tjänst erbjuds inom kommunstyrelsens förvaltning med uppdrag att samverka både med övriga förvaltningar och externa parter.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Informationshantering är en av de mest kritiska funktionerna i vår tids informationsdrivna samhälle. Som central informationsförvaltare hos oss får du en nyckelroll i att organisera, lagra, skydda och tillgängliggöra kommunens information och handlingar på ett systematiskt och långsiktigt hållbart sätt i enlighet med gällande lagstiftning och med blicken mot framtidens digitala möjligheter.
En välfungerande informationsförvaltning skapar inte bara ordning och reda den är grundläggande för en fungerande demokrati, ökad transparens, smidig digitalisering, informationssäkerhet och en mer hållbar framtid.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Hantering och vård av kommunarkivet och e-arkivering
• Samverkan med Sydarkivera som är vårt dataskyddsombud och delad arkivmyndighet
• Utveckling av informationsförvaltning och informationssäkerhet
• Systemförvaltning och digital administration
• Samordning och projektledning av utvecklingsprocesserKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Kunskap inom arkivering, e-arkivering, gdpr, registratur och dokumenthantering
Erfarenhet och intresse för systemförvaltning och informationssäkerhet
Engagemang för digital utveckling och nya tekniska lösningar
Ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att arbeta både självständigt och i samverkan
Förmåga till helhetssyn som lagspelare
Lämplig utbildning:
Arkivarie, Arkiv- och Informationsvetenskap, Systemvetenskap, Informatik eller annan som bedöms likvärdig.
Kompetenser:
Engagemang, Kvalitetsmedvetenhet, Strukturerad, God samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem som du når via länken under "ansökan". Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare och rekryterare.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera relevant information för tjänsten i ditt CV. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316025".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena kommun
(org.nr 212000-2825)
Vadstena kommun, Vadstena Kontakt
Avdelningschef
Jessica Hallros jessica.hallros@vadstena.se 0102347330
9825991