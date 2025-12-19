Informationsarkitekt med verksamhetsfokus
Karlstads kommun / Bibliotekariejobb / Karlstad Visa alla bibliotekariejobb i Karlstad
2025-12-19
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
Vill du vara med och forma Karlstads kommuns framtida digitala utveckling med information och data som grund? Nu söker vi en informationsarkitekt med verksamhetsfokus som vill bidra till att koppla samman verksamhet, information och digital utveckling i våra utvecklingsinitiativ inom primärt beslutsstöd och dataanalys.
Som informationsarkitekt blir du en del av Kommunledningskontorets utvecklingsfunktion och kommer tillhöra avdelningen för digital utveckling och innovation med ansvar för att leda och stödja den digitala transformationen i Karlstads kommun med särskilt fokus på data som en strategisk resurs. Låter det spännande? Då är det kanske rollen för dig!Dina arbetsuppgifter
Som informationsarkitekt arbetar du nära kommunens olika förvaltningar och bolag för att identifiera, strukturera och modellera information utifrån behov kopplade till digitalisering, effektivisering och datadriven styrning och utveckling. Du är en nyckelperson i att leda och vägleda i arbetet med att översätta verksamhetsbehov till rika informationsmodeller som kan ligga till grund för utveckling av digitala lösningar. Målet är att skapa ett ekosystem där data kan användas för många olika syften. Du samarbetar med flertalet roller, däribland verksamhetsutvecklare, strateger, koncernarkitekt, IT-arkitekter, utvecklare och data engineers.
I rollen ingår att:
- Stödja i förändringsinitiativ genom att beskriva informationsförsörjning, flöden och krav på information/data.
- Ta fram begrepps- och informationsmodeller (rika informationsmodeller).
- Kartlägga verksamhetens förmågor och koppla till informationsflöden.
- Facilitera workshops och dialoger med verksamhetsrepresentanter och andra intressenter.
- Bidra till utveckling av ramverk och modeller för datastyrning och datahantering.
Om dig
Vi söker dig som drivs av att skapa värde för samhället och organisation och trivs i gränslandet mellan strategi och operativt arbete med förmåga att se helheter, identifiera systemiska samband och leda processer där vägen framåt inte är given.Kvalifikationer
- Utbildningsbakgrund inom data- och systemvetenskap, informatik eller motsvarande.
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med informationsarkitektur, tex informationsmodellering.
- Förmåga att visualisera och förklara komplexa informationssamband.
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av olika modelleringsverktyg inom informationsmodellering samt arbete med beslutsstöd och olika typer av dataplattformar. Vidare ser vi att erfarenhet av arbete med masterdata och AI är meriterande liksom att ha arbetat med agila och iterativa arbetssätt såsom scrum och modelldriven analytics.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Vi ser att du har god förmåga att leda dig själv och andra och har ett strukturerat arbetssätt som främjar delaktighet och framdrift. Vi ser särskilt att du har god samarbetsförmåga och förmåga att leda dialoger kring komplex information tillsammans med olika målgrupper. Vi erbjuder en miljö där utforskande, lärande och samverkan står i centrum, med möjligheter att påverka riktning och innehåll i rollen.
Vill du driva digital utveckling som gör skillnad? Välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Hos oss på Kommunledningskontoret får du vara med och forma framtidens Karlstad. Vi arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun - allt för en positiv utveckling för dagens och framtidens Karlstadsbor.
Vi är cirka 300 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar utveckling i kommunkoncernen, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vårt uppdrag omfattar bland annat ekonomi, juridik, inköp, HR, kommunikation och IT. Vi är också en drivande kraft i kommunens arbete med digitalisering och innovation, där vi utvecklar smarta lösningar och nya arbetssätt som stärker både service och effektivitet.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Kommunledningskontoret, Avdelning för digital utveckling och innovation Kontakt
Sandra Eriksson 054-5401201 Jobbnummer
9655316