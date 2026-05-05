Informationsarkitekt
Norla AB / Datajobb / Stockholm
2026-05-05
I denna roll arbetar du nära verksamhet, dataägare och dataplattformsteam för att skapa gemensamma definitioner, struktur och governance kring affärskritisk information. Uppdraget är starkt verksamhetsorienterat och kräver hög förmåga att facilitera workshops och bygga samsyn mellan olika intressenter.
Ansvarsområden
Leda workshops med verksamhet och dataägare
Definiera, dokumentera och strukturera affärsbegrepp
Bygga och förvalta business glossary/dataordbok
Säkerställa ägarskap, versionering och governance
Samverka med dataingenjörer kring koppling till dataplattform och källsystemPubliceringsdatum2026-05-05Kvalifikationer
Senior erfarenhet inom informationsarkitektur eller verksamhetsanalys
Stark kompetens inom begrepps- och informationsmodellering
Erfaren workshopledare
Mycket god kommunikativ förmåga
Flytande svenska
Meriterande
DAMA-DMBOK
Erfarenhet av Collibra, Purview, Atlan eller liknande
TOGAF / ArchiMate
MDM
Erfarenhet från komplex industri Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: cv@norla.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norla AB
(org.nr 556869-7550) Jobbnummer
9893312