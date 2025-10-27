Information Steward - Mätning
2025-10-27
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Vattenfall Eldistribution söker nu en Information Steward som vill ta ett operativt och taktiskt ansvar för informationshantering inom ett specifikt informationsområde, området Mäta. Här får du möjlighet att jobba nära verksamheten, driva förändring och säkerställa att information hanteras som en strategisk tillgång för både verksamheten och samhället.
Som Information Steward på Vattenfall Eldistribution kommer du att ha ett nyckelansvar för att upprätthålla hög datakvalitet, säkerställa efterlevnad av regelverk som GDPR, och effektivisera informationshanteringen inom ditt ansvarsområde. Du kommer att arbeta nära Information Owner för att omsätta strategiska riktlinjer till praktiska arbetssätt och bidra till utvecklingen av informationshanteringen i linje med affärsstrategi och tekniska möjligheter.
I rollen får du möjlighet att leda operativa informationshanteringsforum och arbeta tvärfunktionellt med kollegor från både IT, informationssäkerhet och verksamhetsutveckling. Du kommer också att vara en drivande kraft i att säkerställa att informationshantering och datakvalitet är integrerade delar av verksamhetens dagliga arbete.
Rollens arbetsuppgifter och ansvar att inkluderar:
Informationshantering: Säkerställa att information hanteras enligt gällande regelverk och interna riktlinjer, inklusive GDPR och branschstandarder.
Datakvalitet: Övervaka och kontinuerligt förbättra datakvaliteten inom ditt informationsområde genom identifiering av brister och initiering av förbättringsaktiviteter.
Utbildning & Kommunikation: Informera och utbilda medarbetare om bästa praxis för informationshantering och datakvalitet, både tekniskt och icke-tekniskt.
Processutveckling: Delta aktivt i förbättringsarbete och processutveckling kopplat till informationsflöden, informationsarkitektur och modellering.
Kravställning: Arbeta tillsammans med informationsproducenter för att kravställa och driva förbättringsinitiativ, samt säkerställa efterlevnad av lagkrav och interna regler.
Ledning & Samverkan: Leda operativa informationshanteringsforum, delta i taktiska forum för informationsstyrning och samarbeta aktivt med andra Information Stewards och kollegor inom IT och verksamhetsutveckling.
Kravspecifikation
Vi söker dig som gillar att ta initiativ och har förmågan att ta ett helhetsgrepp och leda utvecklingen mot en mer samordnad, datadriven och insiktsstyrd organisation. Vi söker en resultat- och förändringsorienterad person med en naturlig analytisk förmåga som kan bidra till vår operativa förmåga i en många gånger fartfylld vardag. Du motiveras av att förbättra verksamheten på enheten Mätning med hjälp av data och du prioriterar mellan initiativ utifrån nytta. Du är ansvarstagande och självgående, vilket i kombination med din erfarenhet gör att du utan problem kan driva arbetet framåt på egen hand. Du värdesätter samarbete och bidrar till en lärandeorganisation genom att aktivt dela med dig av din kunskap, och kan anpassa budskap utifrån mottagare.
Vi ser gärna att du har:
Akademisk utbildning: Exempelvis inom data, IT, informationsvetenskap eller liknande, eller annan relevant utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av informationshantering: Erfarenhet av att arbeta med datakvalitet, informationshantering och processutveckling i större organisationer.
Förståelse för elnätsbranschen: God förståelse för elnätsbranschens informationsflöden och systemintegration är meriterande.
Kommunikationsförmåga: Förmåga att kommunicera komplexa frågor på ett pedagogiskt sätt till både tekniska och icke-tekniska målgrupper.
Erfarenhet av GDPR & informationssäkerhet: God kännedom om relevanta regelverk och förmåga att tillämpa dessa i det dagliga arbetet.
IT-verktyg: Erfarenhet av verktyg som Power BI, SAP DMS eller liknande för analys och visualisering är meriterande.
Språk: Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Solna
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Vincent Gustafsson, 0704-496 793. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Julia Norberg, julia.norberg@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Asim Nokic, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 16-11-2025. Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna - Vattenfall Jobbnummer
9574833