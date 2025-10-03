Industrimontör (RÖR) till MK3/BUV
2025-10-03
Är du redo för en ny utmaning? Som industrimontör blir du en viktig del av teamet som säkerställer driften i våra anläggningar.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som industrimontör kommer du jobba med reparation och nyinstallation av rörledningar för vatten, tryckluft, godsledningar och ventiler samt förtillverkning av bland annat rördelar och krökar. Arbetsgruppen består av totalt 6 industrimontörer men du jobbar i team om två. Du samarbetar även med vår beredare som koordinerar uppdrag till dig och dina kollegor. Din vardag som industrimontör:
- Akuta och planerade reparationer av rörledningar för vatten, tryckluft och godsledningar
- Nymontering av rörledningar, främst rostfria rör
- Reparation och utbyte av ventiler
- Förtillverkning av rördelar och krökar
- Felsökning och problemlösning
Det här har du med dig
För att trivas i rollen ser vi att du är samarbetsorienterad, initiativtagande och lösningsorienterad. Du har lätt för att kommunicera med andra, bidrar aktivt till att arbetet flyter på och har en vilja att utvecklas. Du ser möjligheter i utmaningar och tar ansvar för att driva arbetet framåt. Vi söker dig som har:
- Gymnasieutbildning, gärna från VVS och fastighetsprogrammet (VF)
- B-körkort (för manuell växellåda)
- Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande
- Erfarenhet av svetsning med pinne (MMA), TIG och MIG
- Erfarenhet av arbete med rostfria rör
- Erfarenhet av arbete inom industri
- Kunskap i pneumatik
- Utbildning i heta arbeten, truck-och traversutbildning
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Gällivare/Malmberget
Omfattning: Heltid, skiftgång med rullande förmiddag, förmiddag + helg, ledigvecka
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta T.f. Produktionschef Viktoria Nilsson, viktoria.nilsson@lkab.com
alt. +46 73 083 67 63
Facklig kontakt:
IF Metall Gruv 4:an (Malmberget), Tomas Larsson Thomas.L.Larsson@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
https://lkab.com/
Lkab
