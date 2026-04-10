Industrilackerare Tierp Heltid
Simplex Bemanning AB / Lackerarjobb / Tierp Visa alla lackerarjobb i Tierp
2026-04-10
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Tierp
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren industrilackerare med öga för detaljer till ett av Sveriges mest etablerade industriföretag. Har du finishen och kvalitetstänket - då vill vi höra från dig!
Om rollen
Vår kund tillverkar lastbilspåbyggnader i Tierp med hela produktionsflödet samlat under ett tak. Du tar en nyckelroll i produktionen och ansvarar för att varje produkt lämnar fabriken med rätt kvalitet och finish. En viktig roll för en person som tar sitt hantverk på allvar.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Sprutlackering av lastbilspåbyggnader och komponenter
Förarbete - slipning, grundning och maskning
Kvalitetskontroll och finish enligt specifikation
Arbete med olika färgsystem och lackeringsmaterial
Bidra till en säker och välorganiserad arbetsmiljöAnställningsvillkor
Anställningsform: Bemanning via Simplex i 6 månader, därefter övergång till kund
Placering: Tierp
Arbetstider: 2-skift - förmiddag mån-fre, kväll mån-tor. Natt kan förekomma.
Lön: Enligt kollektivavtal med stark GFL
Start: Snarast med hänsyn till uppsägningstid
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som lackerare, gärna inom fordon eller tung industri
Behärskar sprutlackering och har kunskap om färgsystem
Är van vid förarbete inför lackering
Är noggrann, självgående och ansvarstagande
Har ett starkt säkerhetstänk och arbetar strukturerat
Meriterande
Erfarenhet inom tung fordonsindustri
ISO- och arbetsmiljökunskap
Relevant lackeringsutbildning
Truck- och/eller traverskort
Vi erbjuder
Lön enligt kollektivavtal med stark GFL
En nyckelroll i ett stabilt och välkänt industriföretag
Modern arbetsmiljö och engagerade kollegor
Made in Sweden - ett varumärke att vara stolt över
Fast anställning hos kunden efter 6 månaderFöretaget
Ett av Sveriges ledande företag inom lastbilspåbyggnader med över 100 års historia. Hela produktionen sker under ett tak i Tierp - de väljer Sverige när andra väljer att flytta utomlands. Stabilt, stolt och framåtriktat.
Om Simplex Bemanning
Vi matchar rätt person med rätt uppdrag inom industri, lager och logistik. Långsiktighet och rätt matchning är kärnan i allt vi gör.
Urval sker löpande - ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
815 38 TIERP Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9847994