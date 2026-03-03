Industrilackerare
2026-03-03
Om företaget
Elme Spreader AB hjälper företag över hela världen med containerhanteringslösningar som gör deras arbete enklare och mer lönsamt. Under fyra decennier har våra kunder köpt över 23 000 ELME-spreaders till sina truckar och kranar. Det förtroende vi har byggt upp har gjort ELME Spreader till världens ledande oberoende spreadertillverkare.
Nu söker vi en Industrilackerare till vår verksamhet i Älmhult!
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med lackering/sprutmålning av produkter i stål, järn och aluminium, där detaljerna alltid är kundunika och serierna kan vara både kortare och längre.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi tror att du som söker denna tjänst har tidigare erfarenhet av handsprutmålning (exempelvis har du arbetat med billackering eller liknande), alternativt en stark vilja att lära dig detta hantverk. Du bör trivas med ett fysiskt krävande arbete där du också förväntas ta mycket eget ansvar.
Du är trygg i din yrkesroll, självgående, flexibel och noggrann. Meriterande är om du har truck- och/eller traverskort.
Din läs- och hörförståelse i svenska är så pass god att du kan ta till dig arbets- och säkerhetsinstruktioner.
Information och kontakt
Tjänsten är på heltid Måndag - Fredag med förkortad arbetstid på fredagar. Tillträde sker snarast möjligt efter överenskommelse.
Efter en inhyrningsperiod hos Wikan personal förväntas anställningen övergå i en tillsvidareanställning hos Elme Spreader AB.
Ansökningar tas endast emot via vår hemsida, www.wikan.se.
Sista ansökningsdag är 24/3 .
Eventuella frågor besvaras av Andreas Håkansson, 044-590 65 07
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
