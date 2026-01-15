Industrilackerare
2026-01-15
OM TJÄNSTEN
Stadler är på en spännande tillväxt- och utvecklingsresa och vi växer på lackeringsmarknaden inom Norden. Vi behöver nu utöka vårt team med två ytterligare duktiga Industrilackerare. Hos oss får du lära dig och utvecklas i din roll och du har goda karriärmöjligheter inom företaget. Om du är en erfaren lackeringstekniker som vill vara en del av ett team som bygger högkvalitativa, toppmoderna passagerartåg är detta karriären för dig!
Som industrilackerare ansvarar du för att upparbeta och applicera lack i världsklass noggrant och effektivt, samtidigt som du ser till att ditt arbete uppfyller alla interna och externa krav.
Förbereda ytan för målningsprocesser och följa protokoll för att säkerställa resultat av högsta kvalitet
Applicera dekorativa ytbehandlingar på små delar, sammanfogade strukturer och tågvagnskroppar.
Förbereda ytor för ny färg med hjälp av manuella och elektriska slipverktyg.
Blanda färg enligt tillverkarens specifikationer.
Applicera färg och grundfärg med hjälp av sprutpistoler, penslar, rullar osv.
Se till att färgen mäts, vägs och blandas korrekt.
Utföra punktreparationer och omarbetning vid behov.
Följa fastställda säkerhetsregler och föreskrifter och upprätthålla en säker och ren miljö.
OM DIG
Mer än 2 års erfarenhet av lackering eller karosseriarbete.
Erfarenhet av att arbeta med allmänna verktyg för lackering och karosseriarbete
Förmåga att arbeta bra i ett team, inklusive effektiv kommunikation.
Vara flexibel och intresserad av att lära sig och utföra andra olika arbetsuppgifter inom montering/produktion.
Svenska tal och skrift
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stadler Service Sweden AB
