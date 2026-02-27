Industrielektriker till AO VA
2026-02-27
Vill du vara med och skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad och bidra till mervärde för våra kunder? Är du dessutom en problemlösare som trivs i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik? Då kan du vara den elektriker vi söker till Borås Energi och Miljö.
Om oss - en arbetsplats med pulsen från en processindustri och hjärtat i hållbar samhällsutveckling.
Inom affärsområdet VA arbetar cirka 60 medarbetare med produktion och distribution av dricksvatten samt rening och transport av avloppsvatten. Vi ansvarar också för en viktig del av den samhällskritiska infrastrukturen i Borås. Här möter du en högteknologisk miljö med både äldre och helt nya anläggningar där teknik, drift och innovation går hand i hand.
Som elektriker inom underhållsavdelningen blir du en viktig del av den dagliga driften. Här arbetar du både självständigt och tillsammans med kollegor i en 24/7-verksamhet som ständigt rör sig framåt.
Dina arbetsuppgifter Du kommer bland annat att arbeta med:
• Förebyggande och avhjälpande underhåll i våra processanläggningar
• Felsökning och reparationer kopplat till styr- och reglerutrustning
• Kontroll, kalibrering och byte av givare, motorer, reglerdon och kommunikationsutrustning
• Tolkning av ritningar och manualer samt att sätta dig in i våra processflöden
• Arbete på högre höjder med bomlift och saxlift
• Medverkan vid större planerade underhållsarbeten, inklusive av- och påställning av högspänningsanläggningar
Det här är ett arbete för dig som vill ha variation, frihet under ansvar och möjlighet att påverka din egen utveckling.
Din bakgrund och personliga egenskaper Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning med inriktning el/automation eller motsvarande kunskaper
• Några års arbetslivserfarenhet inom industrielektronik, processindustri eller liknande erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• God svenska i tal och skrift
• God datorvana
• B-körkort (manuell växellåda)
• Beredskap kan komma att ingå i tjänsten
• Det är meriterande om du är auktoriserad elinstallatör.
Vi tror att du är en person som:
• Trivs med att lösa problem och felsöka i komplexa system
• Är strukturerad, ansvarsfull och trygg i dina beslut
• Gillar att omväxla mellan självständigt arbete och teamwork
• Kommunicerar tydligt och är serviceinriktad
• Har ett professionellt och lösningsorienterat förhållningssätt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - hos oss är attityd, engagemang och ansvarskänsla minst lika viktigt som erfarenhet.
Vad erbjuder vi? Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. För att uppnå detta erbjuder vi en arbetsplats med utvecklande arbetsuppgifter i en spännande bransch. Vi satsar på personalens hälsa med flera friskvårdsförmåner och aktiviteter. Vi har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda förmåner som komplement. Kretslopp, omtanke och framåt är våra värdeord som avspeglar sig både inom bolaget och ut till kunder.
Alla ledare på bolaget arbetar efter en ledarskapsplattform där fokus ligger på utveckling, prestation, engagemang och att agera som goda föredömen.
Bra att veta Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start snarast eller enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning. Välkommen med din ansökan senast 15 mars 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som en del av vårt säkerhetsarbete och vårt mål att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare genomför vi bakgrundskontroller samt alkohol- och drogtester på alla kandidater som är aktuella för anställning.
Vissa tjänster hos oss omfattas av säkerhetsskydd. Det innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan bli aktuell innan anställningsbeslut fattas. För arbetsuppgifter som kräver det kan svenskt medborgarskap vara ett krav.
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta gruppchef Marco Glad: marco.glad@borasem.se
Vår vision är att tillsammans med boråsarna skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. Borås Energi och Miljö ansvarar för infrastruktur i Borås såsom fjärrvärme, avfallshantering, vatten och avlopp. Vi är över 380 medarbetare och omsätter cirka 1,3 miljarder. Bolaget ingår i Borås Stadshus och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.
Vi ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.
Inför varje rekrytering tar vi beslut om vilka rekryteringskanaler vi ska använda och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.
