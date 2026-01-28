Industrielektriker för maskininstallation
ElectroHeat Sweden AB är ett företag med högt engagemang och en sprudlande framtidstro. Vi är Skandinaviens ledande tillverkare av industriugnar och levererar både inom Norden som globalt. I våra nya lokaler på Tagenevägen i Göteborg sker all tillverkning, montage och testning. Vi håller väldigt hög kvalitet på våra apparatskåp och arbetar med det senaste inom automation, PLC-system, säkerhetsapplikationer och vakuumstyrning. Företaget har ca 40 anställda som bidrar gemensamt till ett stabilt och lönsamt bolag.
Vi söker just nu Industrielektriker:
Om tjänsten ElectroHeat har haft en stark tillväxt och har därför ett behov av att förstärka vårt automationsteam. Hos oss arbetar du med elektrisk installation av nyproducerade ugnsanläggningar. Våra ugnar används från 60-1200°C och kan vara upp till 13 meter långa. Du ingår i vårt automationsteam som består av elkonstruktörer, PLC-programmerare, elektriker och skåpsbyggare. Ugnarna byggs i vår verkstad och installeras och testas innan leverans ut till kund.
Vi bygger allt från små kopplingslådor till kraft -och styrskåp på 1000A. Varje anläggning som produceras är unik och du följer ofta ditt projekt hela vägen fram till installation ute hos kund. Våra ugnsanläggningar har ofta en hög automationsgrad (transportörband, hissluckor, drivna vagnar) och du får därför möjlighet att arbeta med det senaste inom automation.
Erfarenheter
Vi söker dig som är utbildad elektriker och har erfarenhet inom industriell automation och har förmågan att läsa kopplingsscheman . Är du intresserad av att lära dig nya saker så ser vi det som positivt.
Din roll
Komplett maskininstallation
Provprotokoll
Installation hos kund
Personlighet
Du är tekniskt intresserad och noggrann
Du uppskattar variation och att ställas inför nya utmaningar
Du kan arbeta självständigt, men också samarbeta i arbetslag som tillsammans bygger en anläggning
Du kan åka iväg på installationer några gånger per år
Du kan göra dig förstådd på svenska utan problem
B-körkort (eller att du har ambition att ta körkort inom kort)
Vad gör ElectroHeat? Vår unika nisch är att tillverka industriugnar som är en viktig del i tillverkningen av alltifrån rotorn till vindkraft, härda kolfiberchassi till sportbilar eller komposithärdning av elflygplan. Man hittar därför våra kunder inom alltifrån rymdindustri till verkstadsindustri, vilket också gör vårt arbete så spännande. Vårt företag präglas av ett genuint intresse för teknik, affärer och människor, vilket genomsyrar vår affärsidé och företagskultur. Så ansöker du
