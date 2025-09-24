Industriarbetare Sunne/Torsby
2025-09-24
Industrisupport söker personer som är intresserade av att arbeta inom industrin i Värmland!
Då vi har äran att samarbeta med en rad olika företag inom tillverknings- och processindustrin kan vi till våra medarbetare erbjuda en arbetsplats där man kan få möjlighet att utvecklas och prova på olika typer av uppdrag. Hos oss på Industrisupport vill vi veta dina ambitioner och försöka matcha dem så bra vi kan gentemot våra samarbetspartners, vi vet att det brukar bli som allra bäst då!Arbetsuppgifter
Genom vårt breda kontaktnät kan vi erbjuda tjänster inom montering i allt från finmekaniskt till tyngre montage. Vi har en rad tjänster inom lager och logistisk där man kan arbeta som orderplockare, koordinator, truckförare och lagerarbetare samt att vi även kan erbjuda tjänster som servicetekniker, svetsare, kantpressare och maskinoperatörer på företag där kraven på licenser och yrkesbevis är varierande. Det finns alltså en stor möjlighet att få in en fot genom att Du har viljan, inställningen och personligheten som passar hos våra kunder.Profil
Vi vill fånga just Dig som kanske har en fordons- eller industriteknisk utbildning bakom dig men som inte riktigt hittat rätt arbetsplats hittills. Men vi vill också vända oss till just Dig som aldrig arbetat inom industrin men som vill ge vår bransch en rejäl chans. Kanske är du hobbymekare hemma i garaget? Eller bara otroligt nöjd med hur du lyckats hantera olika verktyg när du senast renoverade hemma? Alla är välkomna med en ansökan!
Låt vår starka kundbas bli en språngbräda för din karriär och anmäl ditt intresse redan idag!
Om Industrisupport
Industrisupport är sedan 1999 ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kunder och kontor på flera orter. Vi rekryterar och bemannar inom olika yrkesområden och jobbar med långa kontrakt på både kollektiv- och tjänstemannasidan. Det här uppdraget är en hyrrekrytering och om allt fungerar som det ska är uppdraget tänkt att leda till en tillsvidareanställning hos kundföretaget. Vi har kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag och vi ser till att människor får sin personliga utveckling i arbetslivet. Vi jobbar med löpande urval i rekryteringsprocessen så passa på att söka tjänsten redan idag.
När du nu söker jobb hos oss är det viktigt att du i din CV bara tar med de referenser som du pratat med och som vet om att de finns med i din ansökan. Om du har frågor får du gärna ställa dem till ansvarig rekryterare på Industrisupport (se kontaktuppgifter nedan). Alla är välkomna att söka, men undvik information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuella läggning i din ansökan. Varmt välkommen till oss på Industrisupport! Ersättning
