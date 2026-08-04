Industriarbetare
Boge Kompetens AB / Lackerarjobb / Tranemo Visa alla lackerarjobb i Tranemo
2026-08-04
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Vi söker nu en engagerad och driven medarbetare till vår kund i Ljungsarp.
Här blir du en viktig del av produktionen där du arbetar tillsammans med ett sammansvetsat team.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som industriarbetare arbetar du vid en automatiserad lacklina där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Hänga på och plocka av plåtdetaljer från produktionslinan
Säkerställa att detaljerna hanteras på ett noggrant och effektivt sätt
Bidra till ett jämnt produktionsflöde och hålla ordning på arbetsplatsen.
Arbetet innebär ett högt arbetstempo och kan stundtals vara fysiskt krävande. Därför söker vi dig som tycker om att hålla igång och trivs med praktiskt arbete.
Det ställs höga krav på att du är noggrann, flexibel i ditt arbete och att du kan ta till dig instruktioner. Profil
Vi söker dig som:
Har en positiv inställning och en stark arbetsmoral
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Trivs med ett högt tempo och är stresstålig
Har god fysik och ser fysiskt arbete som en naturlig del av arbetsdagen
Är en lagspelare men kan även arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Vi ser gärna att du har en bakgrund från Industriprogrammet eller tidigare erfarenhet inom industri. Stor vikt läggs på dig som person och förståelse för arbetet i en tillverkningsindustri.
Du läser och talar flytande svenska då arbets- och säkerhetsinstruktioner sker på svenska. Om företaget
Boge Kompetens AB är ett bemannings- och rekryteringsföretag som förser lokala företag med kompetent och självgående personal.
Vårt kontor ligger centralt i Ulricehamns stad med vacker utsikt över Åsunden.
Vi har en stark lokal kännedom, vill jobba nära våra anställda samt ha en öppen och ärlig dialog med våra kunder.
Vårt arbete präglas av lokal kännedom, kundnärhet och flexibilitet.
Vi arbetar med hjärtat och söker dig som vill göra detsamma! Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning hos Boge Kompetens med vår kund som arbetsplats. För rätt person finns chans till fortsättning och anställning hos kund.
Uppdraget avser heltid, dagtid.
Lön enligt avtal.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boge Kompetens AB
(org.nr 556798-8943), http://bogekompetens.se/lediga-jobb/?
523 31 LJUNGSARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10021624