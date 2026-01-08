Industriarbetare

Flexibel Personal Höglandet AB / Processoperatörsjobb / Vimmerby
2026-01-08


Flexibel Personal söker nu en industriarbetare
Vår kund söker dig som är noggrann, tålmodig, tekniskt intresserad och har god fysik.
Arbetet innebär flera otympliga monotona lyft vissa hjälpmedel finns.
Tjänsten är 2 skift
B kort och bil är skallkrav
Svenska i tal o skrift
Vi önskar att du har erfarenhet från metallindustrin sedan tidigare
För att passa in i gruppen bör du kunna ta för dig och samarbeta
Varmt Välkommen med din ansökan redan idag!

Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Industriarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Flexibel Personal Höglandet AB (org.nr 559309-9103)
Hässelåsgatan 4 (visa karta)
598 95  VIMMERBY

Jobbnummer
9674750

