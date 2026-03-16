Indisk kock
2026-03-16
Rollen som foodtruck-ansvarig och Kock
Du ansvarar för att foodtrucken levererar våra världsklassiga Wraps och våra nya rätter som fantastiska Indisk tacos och Tandoori grillad kyckling, som lanseras 2026 Dina arbetsuppgifter inkluderar matlagning, försäljning vid luncher, event och cateringar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Laga allt från grunden, Curry grytor, olika typ av marinader och såser
Matlagning och förberedelse: Tillreda mat enligt recept och hygienkrav samt inköp och planering av bokningar.
Kundservice: Ge ett professionellt och välkomnande bemötande, hantera beställningar och betalningar.
Lager och städning: Ansvara för påfyllning av varor, städning och enklare underhåll av foodtrucken.
Leveranser: Utföra veckovis leverans av varor samt lasta på och av varor.
Kassahantering och bokningssystem: Sköta kassa och bokningssystem.Publiceringsdatum2026-03-16Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad med fokus på gästens upplevelse.
Strukturerad, flexibel och självgående.
God problemlösningsförmåga och kommunikativ i samarbeten.
Krav
Förstå och kunna bli förstådd på Engelska, Hindi, Punjabi, Nepali
Erfarenhet inom Indisk matlagning och Tandoor( Indisk Grill ugn)
Har kunskap inom bageri och kan baka allt från grunden är ett plus
Har gått utbildningen i Indien eller har diplom i Indiska köket.
Meriterande: Erfarenhet av foodtrucks och kundservice, Kan mat från Södra Indien är ett plus
Arbetsvillkor
Varierande arbetstider med fokus på lunch, event och veckoleveranser.
Allmän visstidsanställning med start 1:a March till 30 August 2026 med chans till förlängning.
Plats: Utgår från Stockholm men kan innebär längre uppdrag i övriga Sverige
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: info.indiangrill@gmail.com Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chaiwala AB
