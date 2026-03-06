ILS-designer
Vi söker en ILS-designer
Vill du arbeta med tekniska system och bidra till att skapa effektiva och hållbara lösningar genom hela produktens livscykel? Vi söker nu en engagerad ILS-designer som vill vara med och utveckla våra produkter och system ur ett livscykelperspektiv. Tjänsten startar enligt överenskommelse och är på heltid. Arbetsplatsen finns i norrort så det är en fördel om du är bosatt inom pendlingsavstånd.
Om rollen
Som ILS-designer arbetar du med att analysera, planera och utveckla lösningar för drift, underhåll och support av tekniska system. Du säkerställer att produkterna är kostnadseffektiva och driftsäkra under hela sin livslängd.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Ta fram och utveckla ILS-analyser (t.ex. LCC, LSA, underhållsanalyser)
Utveckla underhålls- och supportkoncept
Arbeta med teknisk dokumentation och reservdelsstruktur
Samverka med konstruktörer, projektledare och kunder
Säkerställa att system uppfyller krav på tillgänglighet, tillförlitlighet och underhållbarhetKvalifikationer
Teknisk utbildning inom exempelvis maskinteknik, systemteknik eller motsvarande
Erfarenhet av ILS-arbete eller tekniskt stöd/underhållsplanering
God analytisk förmåga och strukturerat arbetssätt
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av RAMS-arbete
Erfarenhet från försvars-, flyg- eller industribranschen
Kunskap i relevanta ILS-verktyg och standarder
Vi erbjuder
Ett utvecklande arbete i en tekniskt avancerad miljö
Möjlighet att påverka produkter och system genom hela livscykeln
Kompetenta kollegor och goda utvecklingsmöjligheter
Vi värnar vår teamkänsla och vill att du ska bli en av oss. Välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst! Intervjuer sker fortlöpande varför vi gärna ser att just DU söker till oss idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
