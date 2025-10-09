IKT-administratör på Björkhöjdskolan
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Björkhöjdskolan är en av Borås Stads nyaste skolor. Skolan ligger i ett lugnt område med skog och natur alldeles in på knuten. Våra ljusa lokaler är nyrenoverade, rymliga och ändamålsenliga. Vi som arbetar på Björkhöjdskolan är engagerade och har precis byggt upp skolan till en F-9 skola som är fördelad på två enheter, F-6 och 7-9.
Björkhöjdskolan har en hörselprofil, vilket innebär att vi erbjuder undervisning för elever med hörselnedsättning eller cochlea-implantat (CI). Vi har ett nära samarbete och utbyte med Hörselteam Borås på Södra Älvsborgs sjukhus. Vår hörselprofil är byggd på inkludering och innebär att elever med hörselnedsättning eller CI går tillsammans med normalhörande elever samtidigt som de träffar andra elever med hörselnedsättning eller CI. Vi har pedagoger och personal som har god kunskap om hörselnedsättningar och klassrummen är anpassade för att skapa en bra tal- och hörselmiljö.
Tillsammans skapar vi en trygg och varm atmosfär som grund för elevernas kunskapsutveckling.
Dina arbetsuppgifter
Björkhöjdskolan söker en IKT-administratör som kommer arbeta för hela skolan, årskurs F-9. Du kommer att hantera Björkhöjdskolans digitala utrustning, som innefattar Chromebooks, Macbooks, PC-datorer samt tillhörande utrustning som projektorer tv-apparater, telefoner och skrivare m.m. Du utför beställningar av hårdvara, applikationer med mera. Administration och dokumentation ingår som en central del. Ominstallationer, montering och uppsättning, felanmälningar, programsupport samt in- och utlämnade av digital utrustning för elever och personal är en annan del i arbetet.
Du är länken mellan Borås Stads dataservice och skolan samt fungerar som PC-ombud och IKT- och telefonansvarig.
I kombination med IKT-ansvaret så kommer du arbeta inom skolans fritidshemsverksamhet för årskurs F-6. Du kommer vara en viktig del i arbetslaget och vara med i planering och utveckling av verksamheten. Delar av skoldagen kommer du även arbeta med enskilda elever i behov av särskilt stöd.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivareKvalifikationer
För tjänsten söker vi dig som har adekvat utbildning inom IKT/IT och/eller annan kompetens och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig i förhållande till arbetsuppgifterna. Du behärskar både Mac, PC och Chromebooks samt har vana av felsökning och erfarenhet av att arbeta med administrativa användarkonton, GDPR, lösenord och annan likvärdig hantering. För rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta med digitalt stöd gentemot enskilda elever. Du arbetar proaktivt, är serviceinriktad och nyfiken på digitala lösningar. Du har kunskaper kring Googles verktyg för skola och gärna Unikums skolplattform. Du har goda kunskaper i Excel och har även erfarenhet av hantering av digital utrustning som projektorer, ljudsystem och skärmar. Då tjänsten innebär en betydande del på skolans fritidshem behöver du ha erfarenhet av att ha arbetat i och planerat för en pedagogisk miljö. Du är duktig på att skapa goda och tillitsfulla relationer med elever och vårdnadshavare.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Kontakt
Rekryterande chef
