Ikbt-Psykolog Extra Kväll Och Helg
Din Psykolog Vård Sverige AB / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2026-03-03
Om företaget
Din Psykolog är en snabbväxande digital psykologmottagning med målet att göra psykologisk behandling tillgänglig, trygg och evidensbaserad - för alla, var de än befinner sig. Tack vare våra engagerade psykologer har vi redan hjälpt tusentals personer över hela Sverige till bättre psykisk hälsa, från Smygehuk i söder till Kiruna i norr.
Vi fortsätter att växa och söker fler legitimerade psykologer som vill vara en del av vårt dedikerade team.
Om rollen
Som IKBT-psykolog hos oss arbetar du helt på distans och möter klienter via:
Internetbaserad KBT (IKBT) med chattåterkoppling Videobaserade terapisamtal online
Du behandlar klienter inom primärvården med mild till måttlig psykisk ohälsa, samtidigt som du är en aktiv del av vårt professionella psykolognätverk.
Vad vi erbjuder
Arbeta var du vill - allt sker online, med möjlighet att jobba hemifrån, från landet eller där du trivs bäst.
Flexibel arbetstid - 10-40 timmar/vecka, anpassat efter din livssituation. Perfekt för dig som vill kombinera med annat uppdrag, akademiskt arbete eller heltidsjobb.
Utbildning och kompetensutveckling inom IKBT ihop med både kollegor och chefer.
Fokus på det kliniska arbetet - minimalt med administration tack vare smart teknik, omfattande materialbank och ett kunnigt tech-team.
Trygghet och gemenskap - du blir del av ett starkt psykologteam och får stöd från både kollegor och chefspsykologer. Din närmaste chef finns tillgänglig när du behöver råd, handledning eller bollplank.
Vem vi söker
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du: Är legitimerad psykolog Har grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (steg 1) Har minst ett års erfarenhet av psykologisk behandling Är folkbokförd i SverigeSå ansöker du
Känns rollen som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor? Kontakta mig på jessica@dinpsykolog.se
. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mailen.
Så ansöker du
