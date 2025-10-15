Idrottsvaktmästare till Rocklunda
2025-10-15
Om rollenSom idrottsvaktmästare hos oss får du ett aktivt och varierat arbete där ingen dag är den andra lik. Du arbetar både självständigt och i team med allt från gräsklippning, dressning och snöröjning till enklare underhåll av våra idrottsanläggningar. En viktig del av rollen är ansvaret för våra maskiner och utrustning, där du ser till att de sköts och servas så att verksamheten rullar på smidigt. Arbetet sker främst på kvällar och helger, när det är full fart på våra anläggningar. Vi söker dig som är självgående, flexibel och praktiskt lagd, med ett genuint intresse för maskiner och utomhusarbete. Du trivs i mötet med människor, är serviceinriktad och gillar att bidra till en positiv stämning på arbetsplatsen. Hos oss blir du en del av ett engagerat gäng som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för idrott och rörelse i kommunen. Här får du frihet att planera dina dagar och arbeta i en miljö där det alltid händer något nytt. Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi söker dig som Är flexibel och kan jobba på dag, kväll och helger då arbetet kräver det
Gillar att jobba fysiskt
Gillar mänsklig kontakt och är social
Älskar teamwork och sätter laget före jaget
Drivs av att lära dig nya saker
Behärskar det svenska språket i tal och skrift
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Våra kompetenskrav
B-körkort
Behärskar det svenska språket i tal och skrift
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi på Jobwise strävar efter att skapa en bättre tillvaro för alla som går till ett jobb!
Som anställd på Jobwise så får du inte bara en attraktiv anställning där du omfattas av kollektivavtal och schyssta villkor. Du blir även en del av Jobwise-gemenskapen som består av engagerade ledare med lång erfarenhet från branschen. Din chef kommer vara ditt personliga bollplank och kommer finnas där för dig när du behöver det. Med den filosofin ska vi skapa det bästa bemanningsföretaget i världen.
Utöver det så är vi ett av de bemannings och rekryteringsföretag som erbjuder kunder och anställda de senaste digitala lösningarna.
Vi erbjuder dig Möjligheten att vara med i ett team med engagerade medarbetare och ledare
Bra utvecklingsmöjligheter för den som vill
En bra relation med en omtänksam chef
En trygg anställning där du självklart omfattas av kollektivavtal Ersättning
