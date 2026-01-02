Idrottsplatsvaktmästare sökes till Malmö stad
2026-01-02
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? Trivs du i mötet med människor och tycker om att ge god service? Gillar du att arbeta utomhus? Då kan du vara den vi söker! Till Malmö driftsektion östra söker vi nu en idrottsplatsvaktmästare som vill bli en del av vårt engagerade och kompetenta team.
Som idrottsplatsvaktmästare arbetar du med drift, skötsel och underhåll av våra idrottsanläggningar. Du bidrar till att skapa trygga, välskötta och trivsamma miljöer där Malmöbor kan utöva sina fritidsaktiviteter.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare på Enhet Malmö driftsektion Södra arbetar du med många varierande arbetsuppgifter som omfattar skötsel och underhåll av stadens idrottsanläggningar i östra Malmö.
Tillsammans med dina kollegor ser du till att våra lokaler, grönområden och aktivitetsytor håller hög standard så att Malmöbor och föreningsliv får de bästa förutsättningarna att bedriva sina aktiviteter.
Arbetet är omväxlande och innebär både självständigt ansvar och samarbete i grupp. Periodvis kan det vara fysiskt krävande, vilket gör att du bör trivas med att arbeta praktiskt och utomhus.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Skötsel av grönytor, exempelvis underhåll och vård av gräs- och konstgräsplaner samt andra aktivitetsytor, inklusive biyteskötsel
• Skapa och bibehålla god kontakt med föreningar och allmänhet samt ge god service till våra besökare
• Göra felanmälningar samt öppna och stänga anläggningar
Arbetstiden är förlagd enligt schema. Kväll och helgarbete kan förekommaKvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att kunna arbeta hos oss behöver du ha B-körkort för manuellt växlad bil. Du behöver kunna kommunicera på svenska i tal och skrift samt ha grundläggande datorkunskaper.
Du har tidigare erfarenhet av vaktmästeriarbete, eller liknande servicearbete. Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av:
• Grönyteskötsel, till exempel underhåll av gräs- och konstgräsplaner
• Skötsel av ishall
• Underhåll av idrottsytor eller anläggningar
Utbildning inom grönyteskötsel eller skötsel av ishall ses som ett extra plus.För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är ansvarstagande, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Eftersom du dagligen möter både föreningsliv och Malmöbor är det viktigt att du har en positiv inställning och god kommunikativ förmåga.Vi strävar efter en jämnare könsfördelning inom våra verksamheter och ser därför gärna kvinnliga sökande. I övrigt lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, kompetens och erfarenhet.
Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen - Enhet Malmö
Enhet Malmö tillhör fritidsförvaltningens driftavdelning och omfattar fem sektioner med totalt cirka 80 medarbetare och fem sektionschefer. Enhet Malmö arbetar med att möta Malmöborna på samma sätt och med samma service över hela staden. Vi samarbetar med olika aktörer såsom föreningslivet, evenemangsavdelningen och bokningsfunktionen med målet att leverera service av hög kvalitet till alla som använder eller besöker fritidsförvaltningens anläggningar. Till enhet Malmö, med placering på södra driftsektionen söker vi nu en idrottsplatsvaktmästare.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt att alla Malmöbor har en meningsfull fritid? Vill du vara med och bidra till ett rikt föreningsliv och att det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter? Då är du välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar allt från stadens idrotts- och fritidsanläggningar till fritidsgårdar, simskolor och samordning av stadens arbete i det lokala. Vi ger stöd och service till stadens föreningsliv och ser till att både stora och små evenemang bidrar till upplevelser och möten i Malmö.
På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna, med målet att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan tillämpas
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att inom 24 timmar bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Avvikelser under helg kan förekomma. Detta ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg. Intervjun tar ca 15 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
