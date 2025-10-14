Idrottslärare till Vittra Väsby F-4
Vittraskolorna AB / Grundskollärarjobb / Upplands Väsby Visa alla grundskollärarjobb i Upplands Väsby
2025-10-14
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vittraskolorna AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Vallentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Lärare i Idrott och hälsa åk 1-4 till Vittra Väsby
Om rollen
Vi söker en erfaren och engagerad legitimerad lärare i Idrott och hälsa till årskurs F-4
Du är en tydlig och trygg ledare som skapar rörelseglädje, trygghet och motivation hos eleverna. Du har en gedigen erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera undervisning och arbetar med fokus på elevernas individuella utveckling och välmående.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet , vi söker dig som är relationsskapande, professionell och som har ett genuint intresse för att se varje elev växa.
Dina ansvarsområden
•
Planera, genomföra och följa upp undervisningen enligt gällande styrdokument
•
Skapa en trygg, inkluderande och inspirerande lärmiljö
•
Arbeta aktivt med elevernas inflytande och delaktighet
•
Bidra till kollegialt lärande och utveckling inom arbetslaget
•
Utveckla undervisningen utifrån evidensbaserad forskning
Vi erbjuder
Hos oss på Vittra Väsby blir du en del av ett kompetent och engagerat arbetslag där samarbete och utveckling står i fokus.
Vi erbjuder:
•
En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö
•
Interna och externa utbildningar samt ledarskapsprogram
•
Kollegialt lärande och möjlighet till professionell utveckling
•
En trygg och inkluderande kultur där både elever och medarbetare trivs
Vittra Väsby är en F-9-skola med cirka 400 elever och 40 engagerade pedagoger. Skolan ligger centralt nära Väsby Centrum, med goda kommunikationer och fina förutsättningar för idrottsundervisning.
Omfattning och anställningsform
•
Tillsvidareanställning, inleds med 6 månaders provanställning
•
Omfattning: 60%
•
Tillträde enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-10-14Så ansöker du
Låter detta som tjänsten för dig? Ansök via länken nedan.
Vi tar inte emot ansökningar via post eller e-post.
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
Vill du veta mer om oss?
Besök gärna vår hemsida: https://vittra.se/vasby/
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Berivan Bawa på berivan.bawa@vittra.se
eller 08-59421369
Välkommen med din ansöka Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vittraskolorna AB
(org.nr 556458-6716) Arbetsplats
Vittra Jobbnummer
9556945