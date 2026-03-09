Idrottskonsulent till Simkunnighetslyftet
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Tjänstebeskrivning & erbjudande
I Sverige ska alla kunna simma. Ändå minskar simkunnigheten, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden.
Genom Simkunnighetslyftet driver Svensk Simidrott en av idrottsrörelsens största nationella satsningar för att vända utvecklingen och ge fler barn och unga möjligheten att lära sig simma.
Nu bygger vi ett nationellt team som ska driva satsningen framåt och söker dig som vill vara med och skapa verklig förändring.
Simkunnighetslyftet är en nationell satsning för att stärka simkunnigheten i Sverige. Genom föreningsstöd, utbildning, samverkan med skolor och informationsinsatser arbetar vi för att fler barn och unga ska få möjlighet att lära sig simma.
Satsningen har en årlig budget på cirka 40 miljoner kronor och omfattar flera funktioner, bland annat projektledning, idrottskonsulenter, verksamhetscontroller och kommunikatör.
Arbetet sker i nära samverkan med föreningar, skolor och andra aktörer runt om i landet. Målet är inte bara att fler ska lära sig simma utan också att stärka föreningslivet och skapa långsiktiga strukturer som bidrar till jämlikhet, trygghet och folkhälsa.
Som idrottskonsulent får du en nyckelroll i arbetet med att stötta föreningar och skapa förutsättningar för att fler simundervisningsinsatser ska kunna genomföras runt om i landet. Du arbetar nära föreningar i prioriterade områden och bidrar till att satsningen får genomslag lokalt.
Rollen kombinerar dialog med föreningar, administrativ handläggning och uppföljning samt praktiskt stöd i genomförandet av föreningarnas projekt.
Du blir en del av en projektorganisation där samverkan, kvalitet och långsiktighet står i centrum.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Informera och folkbilda föreningar i prioriterade områden om Simkunnighetslyftet och möjligheten att söka projektstöd.
• Stötta föreningar i ansökningsprocessen - från idé till färdig ansökan.
• Vara ett löpande stöd till föreningar som beviljats stöd och hjälpa dem att komma igång och genomföra sina insatser.
• Följa upp föreningarnas aktiviteter genom dialog, återrapportering och enklare uppföljning.
• Skapa kontakt och bygga relationer med föreningar i cirka 180 områden runt om i landet.
• Samverka internt i projektorganisationen och bidra med underlag kring hur satsningen fungerar lokalt.
Personprofil
Du är en relationsskapande och engagerad person som trivs i kontakten med föreningslivet. Du motiveras av att stötta andra, göra komplex information begriplig och hjälpa idéer att bli verklighet.
Du har ett strukturerat arbetssätt och tycker om att ha många kontaktytor. Samtidigt är du prestigelös och lösningsorienterad, du hugger i där det behövs och ser till att saker faktiskt blir gjorda. Din entusiasm och positiva inställning bidrar till att skapa motivation och ett gott samarbetsklimat i de sammanhang du verkar.
I rollen kommer du också att vara en viktig representant för Svensk Simidrott, vilket gör att vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från idrottsrörelsen eller annat föreningsliv.
• Har arbetat med föreningsstöd, handläggning, administration eller liknande.
• Är trygg i att informera inför grupper och hålla i enklare presentationer eller digitala informationsmöten.
• Är serviceinriktad och har lätt för att skapa förtroende i dialog med olika typer av människor.
• Är strukturerad och van vid att arbeta med dokumentation och uppföljning.
• Har god digital vana och känner dig bekväm i olika administrativa system.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektstöd, bidragshantering eller arbete i socioekonomiskt utsatta områden.Publiceringsdatum2026-03-09Övrig information
Start: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid, projektanställning till och med december 2028.
Arbetstid: Oreglerad arbetstid utifrån verksamhetens behov. Kväll- och helgarbete förekommer.
Plats: Stockholm/Sickla.
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Jannica Skärvinge på, jannica.skarvinge@performiq.se
. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Ansök nu och bli en del av arbetet för ett simkunnigt Sverige!
Företagspresentation
Svenska Simförbundet leder och utvecklar Svensk Simidrott med visionen om ett Sverige där alla kan simma.
Genom Simkunnighetslyftet tar vi ett kraftfullt steg för att öka simkunnigheten, stärka föreningslivet och bidra till jämlikhet, trygghet och folkhälsa.
Simkunnighetslyftet är en nationell satsning med en årlig budget på 40 miljoner kronor och omfattar bland annat föreningsstöd, utbildning, samverkan med skola och informationsinsatser.
Läs mer om oss på, www.svensksimidrott.se Ersättning
