Icehotel - Vi Söker Front Desk Agent

Hos oss får du chansen att möta gäster från hela världen, skapa minnen för livet och utvecklas i en miljö som inte liknar någon annan. ICEHOTEL är ett hotell, en konstutställning och en upplevelse. Verksamheten består av både traditionella hotellrum och stugor, Icehotel 365 som är ett hotell på natten och en konsthall på dagen, samt från mitten av december till mitten av april även vårt vinterhotell byggt av snö och is.
Om rollen
Som Front Desk Agent är du vårt ansikte utåt och den första personen våra gäster möter. Du ansvarar för att skapa en varm, välkomnande och professionell upplevelse från första stund. Utöver att arbeta i receptionsdisken kommer du även att arbeta på kontoret med bokningsförfrågningar och hjälpa våra gäster via telefon och mejl för att säkerställa att de kan få en så fantastiskt upplevelse som möjligt. I den här tjänsten söker vi dig därför dig som vill arbeta både i reception och mer administrativt med bokningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
In- och utcheckning av gäster
Svara på frågor och ge information om hotellet, aktiviteter och närområdet.
Hantera bokningar, uppdatera bokningssystem och följa upp med gäster
Diverse administrativa uppgifter och dagliga rutiner i receptionen
Mejl- och telefonkontakt med våra gäster
Framför allt: att ta hand om våra gäster och säkerställa en minnesvärd vistelse
Vem är du?
Vi söker dig som är genuint serviceinriktad, positiv och lösningsfokuserad. Du trivs med att arbeta i team, är flexibel och tar egna initiativ. God datorvana och teknisk förståelse är ett krav. Tidigare erfarenhet av reception, kundservice eller försäljning är meriterande.
Eftersom många av våra gäster är internationella behöver du kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
Anställning:
Tillsvidare med 6 månader inledande provnaställning, heltid (100%).
Arbetstider som omfattar dagar, kvällar, helger och helgdagar. Vi ser gärna att du kan börja i januari.
Vi erbjuder:
Möjlighet till personalboende
Testa att sova en natt gratis i ett isrum
Rabatter på både hotell och restaurang för familj och vänner
Möjlighet att prova våra unika aktiviteter som exempelvis norrskenssafari med skoter
Skicka in din ansökan via vår ansökningsfunktion. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta inte med att söka!
Vid frågor, kontakta gärna: elisabeth@icehotel.com
För anställning krävs att du är medborgare i ett EU-land eller har giltigt arbetstillstånd i Sverige.
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
