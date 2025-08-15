Hydraulikkonstruktör till R&D
Komatsu Forest AB / Maskiningenjörsjobb / Umeå Visa alla maskiningenjörsjobb i Umeå
2025-08-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Komatsu Forest AB i Umeå
, Vindeln
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
På Komatsu Forest får du kombinera teknik och innovation med omtanke för både människor och miljö. Här blir du en del av ett engagerat team där idéer växer till färdiga lösningar - och där vi utvecklar framtidens skogsmaskiner tillsammans.
Varför Komatsu Forest?Hos oss blir du en del av något större. Vi arbetar tillsammans för att skapa innovationer som gör skillnad - för våra kunder, vår bransch och vår planet. Vi är totalt omkring 160 ingenjörer och specialister som delar kunskap och idéer för att hela tiden förbättra våra produkter.
Vi tror på en hållbar framtid där teknik och omtanke går hand i hand. På Komatsu Forest får du arbeta i en miljö där vi stöttar varandra, delar framgångar och vågar prova nytt.
Ditt nya jobbI rollen som konstruktör på vår R&D-avdelning är du med i hela utvecklingsresan - från idé och koncept till färdiga produkter som används i skogen världen över. Det betyder att du får se dina lösningar bli verklighet och göra skillnad i riktiga arbetsmiljöer.
Som hydraulikkonstruktör blir ditt fokus att utveckla och förbättra våra hydraulsystem inom chassiteamet, tillsammans med cirka 20 engagerade kollegor. Här är det högt i tak för idéer och du får både utrymme och stöd att tänka nytt.
Du kommer bland annat att:
Designa och optimera hydrauliklösningar för att möta höga krav på prestanda, effektivitet och hållbarhet
Arbeta nära kollegor inom konstruktion, teknikutveckling, styrsystem, test och mjukvara för att skapa helhetslösningar
Delta i tvärfunktionella projekt där olika kompetenser samlas runt samma mål
Följa med ut i fält för att se dina konstruktioner testas och verifieras i verkliga arbetsmiljöer - ibland i doften av nyhuggen tall
Vara en viktig del av vårt förbättringsarbete, där vi kontinuerligt utvecklar både våra produkter och våra arbetssätt
Hos oss är arbetet varierande - ena dagen kan du vara djupt inne i CAD-ritningar, nästa dag kan du stå ute vid en maskin och mäta tryck eller finjustera en lösning tillsammans med testteamet.
Vem är du?Vi tror att du har en akademisk utbildning inom maskinteknik, teknisk design, teknisk fysik eller liknande. Du kanske redan har erfarenhet av hydraulik och gärna från mobila maskiner, och du är bekväm med att arbeta i CAD-miljö.
Men framför allt söker vi dig som:
Är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att samarbeta
Har en analytisk ådra och ser helheten i projekten
Trivs i en miljö där kvalitet och innovation står i fokus
Kan uttrycka dig väl på både svenska och engelska
Vad erbjuder vi?
Vi vill att du ska trivas - både på jobbet och utanför. Därför erbjuder vi:
En modern och hållbar arbetsmiljö i vår anläggning i Umeå
Ett arbetsklimat där vi stöttar och lär av varandra
Möjligheten att arbeta med spännande teknik som används världen över
Trygghet och utvecklingsmöjligheter i en stabil, internationell organisation
Nyfiken på vår arbetsplats i Umeå?
Kom gärna och hälsa på oss - eller kika in digitalt för att se var och hur vi arbetar.
Så här söker du
Skicka in din ansökan genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas i din profil och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Komatsu Forest AB
(org.nr 556079-5949), https://www.komatsuforest.se Arbetsplats
Komatsu Forest Jobbnummer
9461170