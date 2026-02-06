Husvikarie till förskolan Myran

Vännäs kommun / Förskollärarjobb / Vännäs
2026-02-06


Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.

Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!

Publiceringsdatum
2026-02-06

Beskrivning


För att säkerställa och skapa trygghet för barnen på vår förskola söker vi husvikarier.

Vi söker dig som är flexibel och lösningsorienterad. Som har lätt att skapa relationer med barn och vuxna. Det är viktigt att du känner ansvar, tycker om att arbeta tillsammans med andra men också fungerar självständigt.

Dina arbetsuppgifter
En husvikaries uppdrag är att vikariera för frånvarande barnskötare eller förskollärare.

Att tillsammans med arbetslag på förskolan skapa goda undervisningssituationer för barnen på förskolan.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare eller barnskötare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.



Våra förmåner

Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.

Ersättning
månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/22".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vännäs kommun (org.nr 212000-2841)

Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt
Malin Vesterlund
072-5785711

Jobbnummer
9726628

