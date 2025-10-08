Husmanskost Kock sökes!!
Husmanshallen AB / Kockjobb / Västerås Visa alla kockjobb i Västerås
2025-10-08
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Husmanshallen AB i Västerås Publiceringsdatum2025-10-08Om företaget
Restaurangen är en populär lunchrestaurang belägen i industriområdet i Västerås. Vi serverar klassisk svensk husmanskost med fokus på smak, kvalitet och hemlagad känsla. Nu söker vi en engagerad och erfaren kock som vill bli en del av vårt team.Om tjänsten
Som kock hos oss har du en central roll i köket. Du ansvarar för att planera veckans meny, laga och förbereda rätterna samt hålla ordning i köket. Du arbetar självständigt och har frihet att påverka utbudet av dagens luncher.Dina arbetsuppgifter
Planera och komponera veckans rätter (svensk husmanskost)
Beräkna portioner och råvaruåtgång
Förbereda och tillaga dagens luncher
Ansvara för kökets hygien och rutiner
Samarbeta med övrig personal för smidig driftKvalifikationer
Erfarenhet som kock, gärna inom svensk husmanskost
God planeringsförmåga och struktur
Självständig, ansvarstagande och stresstålig
Svenska eller engelska i tal
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
Plats: VästeråsSå ansöker du
skicka gärna din ansökan via mejl så hör vi av oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: husmanshallen@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Husmanshallen AB
(org.nr 559544-1691) Jobbnummer
9547789