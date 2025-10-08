Husmanskost Kock sökes!!

Husmanshallen AB / Kockjobb / Västerås
2025-10-08


Publiceringsdatum
2025-10-08

Om företaget
Restaurangen är en populär lunchrestaurang belägen i industriområdet i Västerås. Vi serverar klassisk svensk husmanskost med fokus på smak, kvalitet och hemlagad känsla. Nu söker vi en engagerad och erfaren kock som vill bli en del av vårt team.

Om tjänsten
Som kock hos oss har du en central roll i köket. Du ansvarar för att planera veckans meny, laga och förbereda rätterna samt hålla ordning i köket. Du arbetar självständigt och har frihet att påverka utbudet av dagens luncher.

Dina arbetsuppgifter
Planera och komponera veckans rätter (svensk husmanskost)

Beräkna portioner och råvaruåtgång

Förbereda och tillaga dagens luncher

Ansvara för kökets hygien och rutiner

Samarbeta med övrig personal för smidig drift

Kvalifikationer
Erfarenhet som kock, gärna inom svensk husmanskost

God planeringsförmåga och struktur

Självständig, ansvarstagande och stresstålig

Svenska eller engelska i tal

Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
Plats: Västerås

Så ansöker du
skicka gärna din ansökan via mejl så hör vi av oss.

Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: husmanshallen@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Husmanshallen AB (org.nr 559544-1691)

Jobbnummer
9547789

