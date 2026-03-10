Husbilsstädare - Säsongsanställning
2026-03-10
Observera: Detta är en säsongsanställning och inte en tillsvidaretjänst.
Viktigt: Arbetsspråket i företaget är engelska. Ansökningar ska skickas in på engelska.
Om rollen
Vi söker Vehicle Preparation Staff (Fordonsvårdare) som kan hjälpa till att hålla vår husbilsflotta ren, säker och redo för kunder under högsäsongen.
Tjänsten passar dig som trivs med praktiskt arbete, är noggrann och tycker om att arbeta i ett litet, effektivt team i ett högt tempo.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Invändig och utvändig rengöring av husbilar
Förberedelse av fordon mellan uthyrningar
Grundläggande kontroller (vatten, gas, inventarier och renlighet)
Rapportering av skador eller tekniska problem
Stöd till uthyrningsteamet under intensiva dagar
Enklare körning av fordon vid behov
Vi söker dig som
Är pålitlig, punktlig och noggrann
Kan arbeta självständigt och följa checklistor
Talar och förstår engelska i arbetet (arbetsspråket är engelska)
Är fysiskt uthållig och trivs med praktiskt arbete
Har en positiv inställning även under stressiga perioder
Har B-körkort (merit)
Har full tillgänglighet under sommarsäsongen och kan arbeta enligt ett rullande 7-dagars schema, inklusive kvällar och helger
Vi erbjuder
Säsongsanställning med möjliga startdatum mellan april och juni
Tydliga rutiner och strukturerade arbetsuppgifter
Introduktion och utbildning
Ett stöttande och internationellt teamErsättning
132 SEK per timme
OB-ersättning för röda dagar och helger Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: douglas.hunter@touringcars.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Touring Cars Sweden AB
(org.nr 559504-5914), http://www.touringcars.com/
