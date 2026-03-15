Hundskötare
2026-03-15
Mobilt hunddagis
Arbetsplats Nacka och Värmdö kommun
Krav på körkort manuell bil, söker timanställd som vill jobba heltid längre fram
Vilka är vi?
Jag har ett mobilt hunddagis med hög aktiveringsnivå av hundarna. Vi erbjuder inga lata dagar utan bara roliga och aktiva dagar med massor av hundlek.
Arbetsroll:
Din roll är att hämta hundar i hem, vara ute med dom, klippa klor, städa bil mm.
Vem är du?
Dig jag söker är en positiv, social, självständig och en hundälskare som älskar att vara ute i skogen oavsett väder. Du ska ha stark kropp och klara av många hundar. Hunderfarenhet är prioriterat i anställning, utbildning också. Svenska är ett krav och engelska ett plus.
Du får inte finnas i belastningsregistret.
Jag svarar endast på kontakt som inkluderar cv och personligt brev Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: kontakt@angelicashundtjanst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Angelicas hundtjänst AB
https://angelicashundtjanst.se Körkort
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Angelicas hundtjänst ab kontakt@angelicashundtjanst.se
