Human Factors Engineer
Är du en Human Factors Engineer med erfarenhet av fysisk ergonomi och systems engineering? Då kan det här vara ditt nästa jobb.
Vi söker nu en Human Factors Engineer till ett teknikintensivt bolag där du får arbeta nära produktutveckling, kravhantering och verifiering i komplexa systemmiljöer. Rollen passar dig som har ett starkt tekniskt perspektiv och samtidigt förstår hur människa, produkt och användarmiljö samverkar i praktiken.
Här får du arbeta med ergonomiska analyser, kravställning och tester i utvecklingsprojekt där säkerhet, användbarhet och funktion står i fokus. Det här är en roll för dig som vill kombinera human factors med teknisk systemförståelse och bidra tidigt i produktutvecklingsprocessen.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos Kund. Alla frågor kring tjänsten och rekryteringen hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult på Futuria.
Vår kund är verksam inom avancerad teknikutveckling och arbetar med produktnära utveckling i komplexa miljöer där människa, teknik och säkerhet behöver fungera tillsammans. Verksamheten är placerad i Göteborg och består av tvärfunktionella team med hög teknisk kompetens inom bland annat systemutveckling, mekanik och produktutveckling.
Företaget arbetar med utveckling av tekniska lösningar och produkter där användarens interaktion med systemen är avgörande för funktion, säkerhet och effektivitet. Projekten är långsiktiga och präglas av höga kvalitetskrav, teknisk komplexitet och ett nära samarbete mellan olika discipliner.
Om tjänsten I rollen som Human Factors Engineer kommer du arbeta med kravhantering, ergonomiska analyser och verifiering kopplat till produktutveckling och tekniska system. Du kommer vara involverad genom hela utvecklingsprocessen och arbeta nära både utvecklingsteam och andra tekniska funktioner.Dina arbetsuppgifter
• Översätta användarbehov till tekniska krav och systemspecifikationer * Arbeta med requirements engineering och verifiering av krav * Planera, genomföra och dokumentera tester och utvärderingar * Utföra ergonomiska analyser och bedömningar inom fysisk ergonomi * Arbeta med metoder som exempelvis RULA, REBA och NIOSH * Genomföra analyser och utvärderingar med hjälp av VR och digitala mannequiner * Ta fram mock-ups och prototyper för tester och utvärdering * Samverka med olika tekniska discipliner inom produktutveckling och systems engineering * Bidra med ett systemperspektiv där människa och teknik integreras på ett säkert och funktionellt sätt
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av Human Factors Engineering med fokus på fysisk ergonomi * Har erfarenhet av systems engineering eller produktutveckling i tekniska miljöer * Har arbetat med kravhantering och tekniska specifikationer * Har erfarenhet av testning, verifiering och validering * Har god förståelse för samspelet mellan människa, system och användarmiljö * Har erfarenhet av verktyg som Creo och Jira * Talar och skriver obehindrat på engelska
Meriterande
• Erfarenhet av INCOSE eller arbete enligt systems engineering-ramverk * Erfarenhet av CATIA * Erfarenhet av Figma eller Adobe Illustrator * Erfarenhet av VR-baserade ergonomiutvärderingar * Erfarenhet från produktcentrerad utveckling i komplexa systemmiljöer
Bolaget erbjuder en stabil organisation med moderna arbetssätt, god arbetsmiljö och möjlighet att arbeta i projekt med stor teknisk bredd. Det finns även goda möjligheter till kompetensutveckling och långsiktig utveckling inom företaget.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. ebba.stromberg@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning för företag inom främst infrastruktur, IT, teknik, energi, fastighet och bygg, . Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023 i kategorin upp till 19 anställda i Sverige Så ansöker du
