HSL-chef till kommande uppdrag
AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering / Sjukvårdschefsjobb / Malå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malå
2026-01-14
, Norsjö
, Arvidsjaur
, Lycksele
, Sorsele
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering i Malå
, Skellefteå
, Piteå
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige
Vi söker nu engagerade och erfarna HSL-chef som vill leda och utveckla den kommunala hälso- och sjukvården med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och god samverkan.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Som HSL-chef har du det övergripande ansvaret för kommunens hälso- och sjukvård enligt HSL. Du arbetar strategiskt och operativt med ledning, uppföljning och utveckling av verksamheten samt säkerställer att vården bedrivs enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och samverkar med region, andra vårdgivare och interna funktioner.
Arbetsuppgifter i urval
Övergripande ansvar för kommunal hälso- och sjukvård
Säkerställa kvalitet, patientsäkerhet och ledningssystem
Leda och stödja chefer och medarbetare inom HSL
Ansvara för verksamhetsutveckling, uppföljning och samverkan
Budget-, personal- och arbetsmiljöansvarKvalifikationer
Legitimation inom hälso- och sjukvård
God kunskap om HSL och relevant lagstiftning
Erfarenhet av ledande roll inom hälso- och sjukvård
Meriterande med erfarenhet från kommunal verksamhet
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Vi erbjuder
Ett meningsfullt chefsuppdrag där du får möjlighet att påverka och utveckla den kommunala hälso- och sjukvården tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare. För den här typen av uppdrag behöver du kunna bo på annan ort längre perioder.
Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning och Rekrytering med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.
Som konsult erbjuds du konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag.
Vi erbjuder även:*Introduktion för att du så snabbt som möjligt ska komma in i din roll*Regelbundna utvecklingssamtal med din närmaste chef*Kontinuerlig coachning för att följa hur du når dina uppsatta mål*Inbjudningar till seminarier och konsultträffar*Friskvårdsbidrag
Det finns flera fördelar med att välja att arbeta som konsult för Vårdlänken. Som konsult kan du alltid känna dig trygg med att din konsultchef förstår dina och kundens behov, eftersom din konsultchef själv har varit verksam inom samma arbetsområde som du arbetar inom. Det finns stora möjligheter att själv få välja arbetsplats och arbetstider. Behöver du komma i kontakt med Vårdlänken utanför kontorstid, finns alltid en bemannad jourtelefon.
Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag. Det innebär att Vårdlänken varje år genomgår en revision genomförd av Almega. I revisionen kontrolleras bland annat att Vårdlänken betalar de skatter och avgifter som Skatteverket beslutat och i övrigt har sunda finanser. Det ställs också krav på att Vårdlänken har gedigna ansvarsförsäkringar för sina konsulter som är ute på arbetsplatser.
Kollektivavtal är ytterligare ett krav som ställs för att få bli ett auktoriserat bemanningsföretag. Genom Vårdlänkens kollektivavtal kan du känna dig trygg i att Vårdlänken betalar in pengar till din tjänstepension från den allra första kronan som du tjänar in genom dina uppdrag hos Vårdlänken. Skulle du råka ut för en olycka i arbetet, eller till och från arbetet, kan du också känns dig trygg med att Vårdlänken har de olycksfallsförsäkringar som arbetsmarknadens parter har beslutat om.Så ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten var vänlig och kontakta kontaktpersonen för respektive annons. På vår hemsida https://vardlanken.se/lediga-jobb/
presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, vi tar tacksamt emot din ansökan snarast.Om företaget
Vårdlänken Bemanning och Rekrytering hyr ut och rekryterar kompetent och kvalificerad personal så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socionomer, chefer samt övrig vård- och omsorgspersonal.
Vi har över 28 års erfarenhet av bemanning inom vård och omsorg. Våra uppdragsgivare är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Det gör oss till helhetsleverantör inom vård- och omsorgsområdet.
Läs mer om oss på vår hemsida www.vardlanken.se.
Gå även in och gilla oss på Facebook www.facebook.com/vardlanken Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering
(org.nr 556838-7897), https://vardlanken.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Therese Löfall therese@vardlanken.se Jobbnummer
9684765