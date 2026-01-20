HR-specialist inriktning rekrytering
HR-avdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen söker en ny kollega!
HR-avdelningen består av en HR-chef som tillsammans med tio professionella och erfarna HR-kollegor ansvarar för att säkerställa att vi är en nära verksamhetspartner för vår organisation.
Avdelningen har två samordnare, en som ansvarar för HR-specialister och en som ansvarar för HR-administrationen. Vi söker nu en HR-specialist med inriktning rekrytering på grund av att vår nuvarande rekryterare ska vara föräldraledig.
Vi strävar ständigt efter att utvecklas och hjälper varandra att tänka nytt. Som HR-specialist hos oss får du kollegor med hög kompetens, som har kul ihop, stöttar och bryr sig om varandra och som har ett starkt verksamhetsfokus.
Som HR-specialist med inriktning på rekrytering ansvarar du för förvaltningens rekryteringar inom förvaltningen, ger stöd och rådgivning till våra 35 chefer genom hela rekryteringsprocessen. Du arbetar med alla delar av processen, från rekryteringsplanering och annonsutformning till urval, intervjuer och tillsättning. Du är expert inom rekrytering och fungerar som chefernas första kontakt vid frågor som rör rekrytering och relaterade områden. Du arbetar konsultativt och vägledande tillsammans med cheferna och övriga HR-kollegor. En viktig del av arbetet är att kontinuerligt förbättra och utveckla rekryteringsprocessen samt att se till att det finns ändamålsenliga arbetssätt och uppdaterade riktlinjer.
Förutom rekrytering kommer du även att ha ansvar för förvaltningens arbete med employer branding. Employer branding innefattar även arbetsmarknadsmässor och onboarding. Du kommer att spela en aktiv roll i det arbetet. Du kommer arbeta i nära samarbete med den HR-specialist som har ansvar för kompetensförsörjning. Du kommer även att ansvara för processen kring examensarbeten. Du kommer att vara representant för förvaltningen i nätverk med andra HR-specialister och rekryterare inom Göteborgs stad inom dina ansvarsområden där fokus är att utbyta erfarenheter, bolla och få stöd i processarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen från personalvetarprogrammet eller motsvarande examen samt minst två till tre års arbetslivserfarenhet av kompetensbaserad rekrytering. Det är meriterande om du har arbetat med processer kopplat till employer branding och/eller onboarding.
De personliga kompetenser vi vill att du besitter är att du är uppmärksam och positiv i ditt bemötande, alltid lösningsorienterad och villig att hjälpa till. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat, oavsett om du arbetar självständigt eller tillsammans med andra. Med ett starkt engagemang och entusiasm driver du arbetet framåt och tar ansvar för dina uppgifter. Du planerar, organiserar och prioriterar effektivt för att säkerställa att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet. Du är självständig genom att du visar att du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Intervjuer genomförs datumen 10-11 och 18 februari. Intervjuer kommer i första hand genomföras fysiskt.
Inför din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Månadsvis Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/255". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Stadsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Sandra Sundqvist, TF HR-chef sandra.sundqvist@stadsbyggnad.goteborg.se 031-3681603
9695434