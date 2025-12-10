HR-partner till Sollentuna kommun
2025-12-10
HR-enheten består av ett tiotal medarbetare med olika funktioner och bildar tillsammans med förhandlings-, rekryterings- och löneenheten personalavdelningen.
Tillsammans verkar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare att göra ett bra jobb på resan att bli Sveriges mest attraktiva kommun och kommunala arbetsgivare. Vi leder och samordnar kommunens personalpolitik och arbetar värdeskapande i HR-partnerrollen tillsammans med kommunens verksamheter.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och utvecklingsdriven HR-partner till vår HR-enhet på kommunledningskontoret.
Som HR-partner i Sollentuna kommun implementerar, driver och följer du upp HR-processer och aktiviteter utifrån vårt HR-årshjul. Du arbetar nära verksamheternas chefer inom Socialkontoret och Vård- och Omsorgskontoret. HR-partnern arbetar proaktivt och värdeskapande utifrån verksamhetens behov och med god verksamhetskunskap. HR-partnern ger ett strategiskt, taktiskt och operativt HR-stöd samt arbetar konsultativt. Det verksamhetsnära stödet omfattar samtliga HR-områden utom rekrytering.
Som HR-partner kommer du även att driva, forma och utveckla vårt strategiska HR-arbete som kan vara inom olika områden, från början främst inom kompetensförsörjningsområdet. Vi driver utveckling och förankring av våra frågor genom ledningsgrupper och andra samverkansforum. Våra projekt bemannas med olika kompetenser för att nå bästa resultat och vi arbetar strukturerat med kompetensöverföring. Det innebär att du kommer att arbeta både självständigt och i många olika typer av samarbeten. HR-enheten är ett välkomnande team, vi har ett stort utvecklingsfokus och är bra på att samarbeta. Digitalisering och möjligheter med AI är viktiga verktyg för oss.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning inom personalområdet eller en annan relevant högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig. Du behöver mångårig erfarenhet inom HR-området och i en HR-partnerroll. Det är meriterande om du har arbetat inom kommun eller region och har drivit utveckling inom HR-området. Du behöver vara trygg i din yrkesroll, ha lätt för att skapa förtroende hos dina kunder samt ha god samarbetsförmåga.
I rekryteringen lägger stort vikt vid personlig lämplighet. Innan anställning genomförs en bakgrundskontroll.
Vi erbjuder
Vi ger frihet under ansvar och möjlighet att driva och utveckla uppdraget självständigt. Vi välkomnar mångfald och vi vill att våra medarbetare ska kunna ha ett hållbart arbetsliv och kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och erbjuder distansarbetsmöjligheter, kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling. Tjänsten är placerad i nyrenoverade lokaler i Turebergshuset som ligger centralt i Sollentuna centrum. Hit är det är lätt att ta sig med allmänna kommunikationer.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
