HR-konsult med utbildningskompetens - Göteborgs kommun - Administratörsjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg2021-04-07Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vår uppgift är att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter. Vi levererar tjänster till stadens förvaltningar och bolag, vilket bland annat innebär att utveckla och tillhandhålla gemensamma arbetssätt, verktyg, IT-stöd och mallar. Våra verksamhetsområden är HR, ekonomi och operativt inköp, IT, kommunikation, ledning och styrning, servicecenter och Välfärd.Vi är cirka 700 anställda och har många spännande uppdrag, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor.Läs mer om oss på http://www.goteborg.se/intraservice 2021-04-07Vill du jobba på en enhet med högt engagemang och mycket arbetsglädje? Vill du ha en chef som tror på dig och din kompetens? Inom enheten HR-service är vårt uppdrag att utbilda, ge support och informera i stadens personal- och lönesystem, bemanningssystem och utbildningsadministration. Enheten präglas av en positiv anda, hög arbetsmoral och samarbete med stort fokus på att tillsammans ta sig an utmaningar. Som HR-konsult till stadens kollegor fungerar du ofta som en rådgivande specialist. Enheten består av 20 personer som arbetar på ett konsultativt och proaktivt sätt. Våra målgrupper i staden är bl.a. chefer, HR-specialister, ekonomer och administratörer.Visionen är att ge bästa möjliga service så att våra målgrupper skall få ut mesta möjliga nytta av system och arbetssätt inom HR utifrån verksamhetens behov. Vi samarbetar med systemförvaltare, HR-konsulter och lönekonsulter inom verksamhetsområde HR. HR-Service är en av 5 enheter inom verksamhetsområdet som ger stöd och support i HR-frågor till chefer och medarbetare i Göteborgs Stad. Vi gör allt från att utbilda och ge support i stadengemensamma HR-system till att utveckla gemensamma arbetssätt inom arbetsmiljö och hälsa, löneadministration, rekrytering samt rehabilitering.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som HR-konsult är att utbilda och informera i lärplattformen Utbildningsportalen. I uppdraget ingår även framtagning av informationsmaterial som ex. guider, presentationer och webbutbildningar. Tjänsten innebär även support och vi arbetar via vårt ärendesystem där du förväntas hantera felsökning och problemlösning i Utbildningsportalen.Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning, tex yrkeshögskola med inriktning på personaladministration, kommunikation/marknadsföring eller pedagogik. Du har hög IT-kompetens och goda kunskaper i digitala arbetssätt. Vi ser gärna att du har arbetat med ärendehantering eller support och har erfarenhet av att informera vuxna i att använda IT-stöd.Vi ser det som meriterande om du har något av följande:erfarenhet från textbearbetning, till exempel genom att producera utbildnings-/informationsmaterialarbetat i ett Learning Management System (LMS)erfarenhet av grafisk formgivningarbetat inom Göteborgs Stad och har goda kunskaper om stadenI utbildarrollen förbereder du och genomför utbildningar samt förmedlar kunskap på ett inspirerande och entusiasmerande sätt. Din pedagogiska förmåga tar sig uttryck i att du är lyhörd inför olika behov och utifrån det kan anpassa ditt sätt att kommunicera och lära ut. Du har förmågan att skapa ett gott samarbete med kollegor på enheten, våra kunder i Göteborgs stads verksamheter och andra samarbetspartners.Du behöver även vara bra på att formulera dig i skrift, strukturera information och ha god känsla för färg och form.Du kommer att trivas hos oss om du gillar variation och utmaningar och är bekväm med att ta egna initiativ. I den här rollen behöver du vara förändringsbenägen och ha viljan att lära dig nya saker och utvecklas. Att vara flexibel, ha förmågan att kunna ställa om snabbt och anpassa arbetet efter kundens behov är något behöver göra hela tiden. Ditt arbetssätt utmärks av hög servicekänsla.Som medarbetare på Intraservice delar du självklart stadens gemensamma förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Hos oss får du stora möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete. Din normala arbetstid är förlagd mellan kl 8:00-16:30. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att du ska kunna få balans mellan arbete och privatliv. Intraservice har ett aktivt hälsoarbete och du erbjuds olika friskvårdsförmåner. Sedan flera år tillbaka är vi en miljödiplomerad arbetsplats.Vi vill att Intraservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi vet att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.