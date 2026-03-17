HR-konsult i Landskrona
2026-03-17
Vi söker trygga och handlingskraftiga HR-konsulter som snabbt skapar värde i verksamheten genom skarpa analyser och lösningsorienterat stöd. Med ett strukturerat arbetssätt och stark kommunikativ förmåga levererar konsulten kvalificerad HR-support från dag ett - även i komplexa situationer.
Om uppdraget
Vi söker två HR-konsulter på heltid (40h/vecka) till kund i Landskronaför ett konsultuppdrag via Bemannia med uppdragsstart 2026-04-01 och pågår initialt fem (5) månader, med möjlighet till förlängning. Kunden söker HR-konsulter som snabbt kan sätta sig in i verksamheten och leverera kvalificerat HR-stöd vid start.
Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att leverera kvalificerat och verksamhetsnära HR-stöd från start, med fokus på att snabbt sätta sig in i organisationens behov och bidra med effektiva lösningar. Konsulten arbetar nära chefer och fungerar som ett strategiskt och operativt stöd i både dagliga och mer komplexa HR-frågor.
Ge kvalificerat stöd och rådgivning till chefer i arbetsrättsliga och personalrelaterade frågor
Hantera och driva komplexa individärenden med hög kvalitet och självständighet
Genomföra analyser och föreslå åtgärder kopplade till verksamhetens HR-behov
Säkerställa struktur, dokumentation och efterlevnad av policys och riktlinjer
Bidra till utveckling av HR-processer och stärka det verksamhetsnära HR-arbetetPubliceringsdatum2026-03-17Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom Human Resources/Personalvetenskap eller likvärdig utbildning
Minst tre (3) års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete.
Erfarenhet av konsultativt HR-stöd till chefer i personalrelaterade frågor.
Meriterande
Erfarenhet av HR-arbete i kommunal eller annan politiskt styrd organisation
Erfarenhet av att tillämpa arbetsrättslig lagstiftning, särskilt lagen om anställningsskydd (LAS) och Allmänna bestämmelser (AB).
Erfaranhet av att snabbt sätta sig in i nya organisationer och verksamheter
Förmåga att arbeta självständigt och leverera kvalificerat HR-stöd Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-03-23
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin.Bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
https://career.bemannia.se
