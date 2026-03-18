HR-generalist till Utbildning Gävle
2026-03-18
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
HR-funktionen arbetar tillsammans i team med övriga stödfunktioner där öppenhet och samarbete är en framgångsfaktor. Som HR-generalist har du tillsammans med övriga HR-teamet en central roll för att uppnå goda och hållbara resultat. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla organisationen för att förbättra verksamhetsstödet och processerna med syfte att tydligare fokusera på elevernas måluppfyllelse.
Nu söker vi en HR-generalist som vill arbeta verksamhetsnära och bidra till att stärka våra chefer i deras arbetsgivaruppdrag.
Som HR-generalist arbetar du konsultativt och verksamhetsnära med stöd till chefer inom Utbildning Gävle. Du ansvarar för ett egna verksamhetsområden och är en viktig partner i frågor som rör arbetsgivaransvar, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.
Du stöttar omkring ett tjugotal chefer i personalrelaterade frågor, exempelvis:
* arbetsrättsliga frågor
* löneöversyn och lönebildning
* systematiskt arbetsmiljöarbete
* rehabilitering och arbetsanpassning
* rekrytering och kompetensförsörjning
* omställning
* samverkan med fackliga organisationer
I uppdraget ingår också att planera och genomföra utbildningsinsatser för chefer, till exempel inom arbetsrätt, arbetsmiljö och chefsintroduktion.
Du ingår i HR-teamet inom Utbildning Gävle som består av sex HR-konsulter och en HR-strateg. Tillsammans utvecklar ni rutiner och HR-processer med fokus på kvalitet, effektivitet och verksamhetsnytta. Omvärldsbevakning och utvecklingsarbete är en naturlig del av uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* högskole- eller universitetsutbildning inom personal- och arbetslivsfrågor, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
* goda kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljö
* erfarenhet av konsultativt HR-stöd till chefer
* god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* arbete med löneöversyn och lönebildning
* HR-arbete inom offentlig sektor
* att planera och genomföra utbildningsinsatser för chefer
Personliga kompetenser
För att lyckas i rollen behöver du ha en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och arbeta konsultativt tillsammans med chefer.
Vi söker dig som:
* Är strukturerad och målmedveten. Du planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och driver HR-ärenden och processer framåt med god kvalitet och tydlig uppföljning.
* Är stabil och trygg i din yrkesroll. Du hanterar komplexa personalärenden på ett professionellt sätt och inger förtroende i dialogen med chefer, medarbetare och fackliga parter.
* Är relationsskapande. Du bygger snabbt förtroendefulla samarbeten och har lätt för att skapa goda relationer med både chefer, kollegor och fackliga företrädare.
* Har god kommunikativ förmåga. Du uttrycker dig tydligt i både tal och skrift och kan förklara HR-frågor, regelverk och processer på ett pedagogiskt sätt. Du känner dig trygg i att leda utbildningar, hålla workshops och stödja chefer i förändringsarbete.
* Är flexibel och lösningsorienterad. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och ser möjligheter i utveckling och förändring i organisationen.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310851".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338)
Gävle kommun, Verksamhetsstöd
Verksamhetschef
Patrik Lundh patrik.lundh@gavle.se 026-17 99 92
