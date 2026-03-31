HR-Generalist
2026-03-31
Rollens syfte
Som HR-Generalist ansvarar du för att hantera det dagliga HR-arbetet och säkerställa att HR-processer fungerar smidigt och effektivt över flera regioner. Inledningsvis kommer huvudfokus att ligga på verksamheten i Irland, Storbritannien och Sverige, men rollen erbjuder även möjligheter att få exponering mot andra jurisdiktioner i takt med att verksamheten fortsätter att växa.
Rollen stödjer flera HR-funktioner, inklusive HR-administration, arbetsrättsliga frågor, prestations- och performance management, regelefterlevnad, förmånsadministration, lönestöd samt systemadministration. Som HR-Generalist fungerar du som en central länk mellan medarbetare och ledning och bidrar till en positiv, inkluderande och regelefterlevande arbetsplatskultur.
Hur rollen lever våra värderingar
Rollen förväntas leva upp till våra värderingar i det dagliga arbetet med medarbetare, chefer och externa samarbetspartners samt bidra till att förankra dessa genom konsekventa, rättvisa och människocentrerade HR-arbetssätt.
Integritet
Hantera känslig information konfidentiellt, agera etiskt och säkerställa att beslut är förenliga med policys, lagstiftning och företagets standarder.
Samarbete
Arbeta nära chefer, lönefunktion och regionala team för att ge snabb och professionell support samt leverera enhetliga HR-resultat i samtliga jurisdiktioner.
Hållbarhet
Stödja effektiva HR-processer där det är lämpligt, främja ansvarsfulla arbetssätt och beakta långsiktiga effekter vid utveckling av personalprocesser.
Säkerhet
Främja en säker och regelefterlevande arbetsmiljö genom att stödja relevant utbildning och dokumentation, uppmuntra rapportering av avvikelser samt vägleda medarbetare och chefer till rätt stöd.
Huvudsakliga ansvarsområden
HR-administration, rapportering och regelefterlevnad
Underhålla och uppdatera medarbetaruppgifter i HR-system (HRIS) och personalakter.
Stödja rapportering av personal- och HR-data.
Säkerställa efterlevnad av arbetsrättslig lagstiftning, interna policys och regulatoriska krav.
Stödja uppstart av verksamhet i nya länder vid behov.
Assistera vid revisioner samt HR- och compliance-rapportering.
Förmåner och lönestöd
Administrera personalförmåner samt onboarding- och offboardingprocesser.
Samarbeta med lönefunktionen för att säkerställa korrekt ersättning och avdrag.
Stödja årliga förmånsöversyner och tillhörande kommunikation till medarbetare.
Medarbetarrelationer
Fungera som första kontaktpunkt för HR-relaterade frågor och dagligt stöd till medarbetare.
Assistera i arbetsrättsliga och personalrelaterade ärenden med hög konfidentialitet och professionalism.
Främja en respektfull, positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Prestationshantering och ersättning
Stödja processer för prestationsbedömning och målsättning.
Ge vägledning kring förbättrings- och utvecklingsplaner.
Stödja årliga löne- och befordringsprocesser.
HR-projekt och kulturinitiativ
Bidra till utveckling av HR-policys och kontinuerliga förbättringsprojekt.
Stödja initiativ för medarbetarengagemang, undersökningar och erkännandeprogram.
Delta i koncernövergripande HR-projekt vid behov.
HR-drift
Vara första kontaktpunkt för generella HR-frågor genom hela medarbetarens livscykel.
Kandidatexamen inom HR, företagsekonomi eller motsvarande (krav).
3-5 års erfarenhet i rollen som HR Generalist.
God kunskap om arbetsrätt och HR-best practice.
Medel till avancerade kunskaper i Excel för datavalidering och rapportering.
Erfarenhet av europeisk arbetsrätt och arbetsmarknad.
Erfarenhet av att arbeta i multinationella miljöer.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
B-körkort
Kompetenser och färdigheter
Samarbetsinriktad med god förmåga att arbeta med olika intressenter.
Stark kommunikativ och interpersonell förmåga.
Mycket god struktur, noggrannhet och organisationsförmåga.
God vana av HR-system (HRIS) och Microsoft Office-paketet.
Förmåga att hantera konfidentiell och känslig information.
God problemlösnings- och konflikthanteringsförmåga.
Mycket välorganiserad och kapabel att hantera flera parallella arbetsuppgifter mot deadlines.
Urval görs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vänligen skicka in din ansökan och CV på engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: jobs@collen.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR-Generalist".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Collen AB
(org.nr 559116-1061)
Collen Aktiebolag
9829885