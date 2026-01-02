HR-generalist
Falu pastorat / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2026-01-02
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu pastorat i Falun
Svenska kyrkan Falun består av fem församlingar som tillsammans bildar Falu pastorat.
Vi är ca 70 anställda inom församlingsverksamheten och på kyrkogårdsförvaltningen. Falun är en rik kultur- och historisk bygd som går minst tusen år bakåt i tiden och har genom Falu gruva skapat ett världsarv. Falun erbjuder vacker natur, historisk gruva, ett rikt musik- och teaterliv, stora möjligheter till friluftsliv, landsbygd och en levande stadskärna.
Vi söker HR-generalist med fokus på utvecklingPubliceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Vill du vara med och forma framtidens HR-arbete i en organisation som gör skillnad? Vi söker en engagerad HR-generalist som trivs med variation och vill bidra till utveckling. Hos oss är ingen dag den andra lik - du arbetar både strategiskt och operativt med hela HR-området.
Exempel på arbetsområden:
- Nya avtalsvillkor och lönebildning
- Rehabilitering och arbetsmiljö (SAM och OSA)
- Rekrytering och organisationsutveckling
- Arbetsrätt, personalekonomi och aktiva åtgärder mot diskrimineringArbetsuppgifter
- Vara ett kvalificerat chefsstöd i HR-frågor
- Utveckla arbetsmiljöarbetet - både förebyggande och åtgärdande
- Driva rekrytering, rehabilitering och andra HR-processer
- Ha kontakt med fackliga parter (viss förhandlingsvana krävs)
Vi arbetar i Microsoft 365 med Teams som vår huvudsakliga samarbetsplattform.
Vem är du?
- Du har personalvetarutbildning eller annan relevant bakgrund
- Du har 3-5 års erfarenhet av HR-arbete och är trygg i rollen som chefsstöd
- Du har goda kunskaper i arbetsrätt och fackliga relationer
- Du är självgående, strukturerad och lösningsorienterad
- Du har B-körkort och tillgång till bil
Meriterande: Erfarenhet av Microsoft 365 och intresse för verksamhetsutveckling.
Vi erbjuder
- Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag i en organisation som förändras
- Möjlighet att påverka och bidra med dina kunskaper
- Ett nära samarbete med engagerade chefer och kollegor
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan inledas med provanställning. Intervjuer planeras den 30 januari 2026, men tjänsten kan tillsättas tidigare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/927". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Pastorat
(org.nr 252003-0764) Arbetsplats
Falu pastorat Kontakt
Sofia Mogård, kyrkoherde Falun 023-702057 Jobbnummer
9667082