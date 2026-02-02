HR-chef
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.
Är du redo att ta en ledande roll i en kommun som satsar på framtiden?
Mullsjö kommun befinner sig i ett starkt utvecklingsskede med tydligt fokus på framtiden. Vi har organiserat om kommunledningsförvaltningen för att kunna möta nya behov och skapa bästa möjliga förutsättningar för invånare, företag och besökare. Vår nuvarande chef har gått i pension och vi söker nu en HR-chef som vill vara med och forma och leda kommunens arbete inom bland annat kompetens och ledarskap.
Vi erbjuder dig:
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en kommun med starkt engagemang, korta beslutsvägar och nära samarbete mellan förvaltningar, föreningsliv och invånare. Du blir en nyckelperson i att utveckla och stärka Mullsjös arbete med chefer och medarbetare.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som HR-chef leder du Mullsjö kommuns strategiska och operativa arbete inom HR, kompetensförsörjning och ledarskapsutveckling. Du leder och utvecklar en samlad funktion bestående av sju medarbetare som arbetar med HR och lön. Du ansvarar för att utveckla ett professionellt, proaktivt och verksamhetsnära HR-stöd som stärker chefernas förutsättningar och bidrar till en hållbar och attraktiv arbetsgivare.
Du ingår i kommunens och förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommundirektören. Rollen innebär ett nära samarbete med chefer i hela organisationen och en central position i kommunens utvecklingsarbete.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
* Utforma och leda den övergripande inriktningen för HR funktionen (HR/Lön) med fullt ansvar för verksamhet, personal och budget
* Säkerställa ett kvalificerat och likvärdigt stöd till chefer inom arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och lönebildning
* Driva kommunens arbete med kompetensförsörjning attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare
* Säkerställa att det finns ändamålsenliga och enhetliga strukturer, processer och arbetssätt som stödjer kvalitet, effektivitet och samsyn i HRarbetet
* Stödja och utveckla chefernas ledarskap genom tydliga arbetssätt, rådgivning och utbildningsinsatser
* Främja god samverkan med fackliga parter och bidra till konstruktiva relationer
* Vara en aktiv del i kommunens övergripande ledningsarbete och omsätta strategiska beslut till praktisk handling
* Leda och utforma kommunens övergripande lönepolitik och bidra till en långsiktigt hållbar lönebildningKvalifikationer
Skallkrav
* Akademisk examen inom HR/personalvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
* God kunskap inom arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och samverkan med fackliga parter
* Erfarenhet av kvalificerat förhandlingsarbete och god förhandlingsförmåga
* Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
* Förmåga att kommunicera tydligt och bygga förtroendefulla relationer med chefer, medarbetare och fackliga parter.
Meriterande
* Erfarenhet av ledarskap
* Erfarenhet av förändringsledning och att driva utvecklingsarbete med tydliga resultat
* Vana att arbeta datadrivet med HR-nyckeltal, analys och uppföljning
* Erfarenhet av digitalisering och systemutveckling inom HR-området
* Erfarenhet av strategiskt arbete i ledningsgrupp
Vem är du?
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar förtroende genom lyhördhet, integritet och god kommunikation. Du trivs i en roll där du kombinerar helhetsperspektiv med närhet till vardagens frågor och har förmåga att prioritera, fatta beslut och driva arbetet framåt.
Du är utvecklingsorienterad, strukturerad och har en stark vilja att bidra till en modern och professionell funktion, som skapar värde för chefer, medarbetare och kommunens invånare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
