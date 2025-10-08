HR-chef
2025-10-08
Tjänsten är placerad inom Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi stärker möjligheterna för Linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd, att bli självförsörjande och självständiga. Vi bidrar också med kompetensförsörjning till Linköpings kommun och näringsliv.
Ditt uppdrag som HR-chef innebär att du har det övergripande ansvaret för förvaltningens HR-frågor och leder förvaltningens HR-avdelning där du har en HR-konsult till din hjälp. Uppdraget är både strategiskt när det gäller att utveckla HR-funktionen på förvaltningen och operativt genom att i nära samarbete stödja förvaltningens chefer i deras uppdrag med HR-relaterade frågor.
Du rapporterar till förvaltningsdirektören, ingår i förvaltningens ledningsgrupp samt arbetar i nära samverkan med hela kommunens HR-organisation. En viktig del av uppdraget är att säkerställa att vi har goda samverkansformer med våra fackliga organisationer.
På förvaltningen arbetar vi aktivt utifrån konceptet " Ett hållbart medarbetarskap på IAF". Här jobbar förvaltningens chefer och medarbetare tillsammans för att skapa en hållbarhet och tydlig värdegrund för förvaltningens alla medarbetare. Vi vågar tänka nytt och försöker vara modiga i hur vi pratar kring dessa frågor på vår förvaltning, exempelvis har förvaltningen en egen podd och är nu inne på tredje omgången av "ska vi byta jobb med varandra" där förvaltningens medarbetare får testa andra kollegors uppdrag. I detta arbete kommer du som HR-chef att vara en viktig drivande kraft för att tillsammans med oss andra skapa den bästa möjliga arbetsmiljön för hela förvaltningen.
Din arbetsplats
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att stärka möjligheterna för Linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande och självständiga. Vi bidrar också med kompetensförsörjning till Linköpings kommun och till näringslivet. Förvaltningen ansvarar för Heltidsaktiveringen inom Linköpings kommun. Heltidsaktiveringen är en process och ett arbetssätt där vi stödjer individer med behov av ekonomiskt bistånd till egen försörjning och självständighet. Vi arbetar tätt tillsammans med medborgare, övriga förvaltningar, näringsliv, idéburen sektor, myndigheter och andra offentliga aktörer.
Vi är ca 330 medarbetare och vi arbetar på uppdrag av Arbetsmarknadsnämnden.
Du som söker
Vi söker dig med akademisk examen med HR/beteendevetenskaplig inriktning och erfarenhet från liknande uppdrag som ställer krav på ledarskap och bred kompetens inom HR-området. Erfarenhet av att ha arbetat i politiskt styrd organisation är meriterande och ett stort intresse för frågor som berör förvaltningens ansvarsområde är ett krav.
Du har gedigen erfarenhet av att arbeta i nära samarbete med de fackliga organisationerna och ser god samverkan som en självklarhet. Du har även gedigen erfarenhet av förhandlingsfrågor och samverkansavtal. Då arbetet innebär interna och externa kontakter är det ett krav att du kan formulera dig väl i svenska i tal och skrift.
Vi söker en HR-chef med driv och engagemang som är flexibel och förändringsorienterad. Som person är du målinriktad och har förmågan att leverera resultat. Du är en tydlig arbetsgivarrepresentant som är trygg i rollen och har god förståelse för stödprocessernas uppdrag. Du arbetar bra med komplexa frågor, analyserar och löser komplicerade problem. Vi värdesätter också att du har god samarbetsförmåga, är prestigelös och bidrar med mycket glädje och energi i organisationen. Du måste också ha en god kommunikativ förmåga.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16004
