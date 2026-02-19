HR-ansvarig
Vi söker dig som vill utveckla och förfina vårt HR-arbete i koncernen. Vi har idag 11 anläggningar runt om i sydöstra Sverige, från Vetlanda till Ystad. Vi tror på att bygga en stark lokal struktur som gör att Platschefer och lokala chefer känner att de har kunskap, förutsättningar och mandat att driva sin ort och avdelning. Vi vill skapa förutsättningar för att bygga ett starkt lokalt ledarskap men där man känner sig trygg i att bollplank finns ett telefonsamtal bort. Vi vill skapa en digital miljö som gör det lätt att få stöd och råd i de frågor man som ledare eller medansvarig kan ha, en digital miljö som är tillgänglig, välkomnande och tydlig. Vi tror att en god arbetskultur skapas av oss som arbetar här och att det arbetet ligger på hela organisationen där ledning visar vägen och inte är en produkt som endast skapas av HR. Vi vill alltså att våra policys, rutiner och processer främjar ett hållbart arbetsliv med fokus på omtanke, engagemang, ansvarstagande och inkludering.
Vi hoppas på att hitta dig som vill tänka nytt, utmana klassiska föreställningar om HR-arbete och tillsammans med övriga medansvariga skapa en utvecklande och motiverande arbetsplats. Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Du kommer vara anställd hos Johan Ahlberg Bil men även arbeta för vårt systerbolag Bil och Motor i Sydost. Vi är precis i uppstarten av att sätta upp strukturen för vårt HR-arbete över både Johan Ahlberg Bil och Bil och Motor i Sydost. Detta innebär att du kommer komma in i en roll som både kommer förändras och utvecklas över tid tillsammans med bolagen. Som HR-ansvarig kommer du arbeta med de övergripande policys, rutiner och processer. Du kommer arbeta med chefsstöd, bygga struktur, employer branding och ledningsfokus. Det viktigaste i din roll blir att sätta upp en plan för att säkerställa vårt arbetssätt framöver och skapa förutsättningar för våra chefer.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Arbetsrättsliga förhandlingar
* Bygga struktur, rutiner och policys * Rekrytering
* Rehab
* On-/off- och crossboarding
* Chefsstöd och sätta ihop utbildningsdagar
* Ledningsarbete
* Personaladministration
* Utveckling av satta processer och den digitala miljön Dina personliga egenskaper
För att trivas i denna roll har du tidigare erfarenhet av och skapat dig en god förståelse för arbete inom HR. Det kommer vara ett självständigt arbete där du inte kommer ingå i team med annan kollega, du kommer jobba nära rspektive VD och ledningsgruppen. Det viktigaste av allt är att du är nyfiken, prestigelös och vågar testa nya arbetssätt. Du ska vara pragmatisk, lösningsorienterad, ha hög integritet och tycka att det är viktigt att vi har roligt på arbetet. I dina tidigare roller är du van att arbeta både strategiskt och operativt. Du bryr dig genuint om andra människor och brinner för att ge service till medansvariga. Du trivs när kontaktytorna är många och behåller lugn och en positiv inställning i stressiga stunder.
För rollen som HR-generalist hos oss ser vi att du har:
* Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet som gett dig kunskap och förståelse för arbetsgivarperspektivet och hur man kan driva en modern HR-funktion framåt.
* Eftergymnasial utildning inom HR eller liknande är meriterande men inget krav.
* Svenska i tal och skrift
* Goda kunskaper och erfarenheter inom arbetsrätt
* B-körkort
Omfattning och placeringsort
Tillsvidareanställning, vi tillämpar dock 6 månader provanställning. Vi tillämpar hybrid-arbete (hemarbete 2 dagar i veckan) men ser gärna att du utgår från Karlshamn. I tjänsten kommer man stödja sina kollegor runt om främst via telefon och/eller teams men möten på annan ort förekommer (exempelvis ledningsmöte eller större mer komplexa förhandlingar). Tanken är inte att du ska stödja fysiskt på plats mer än vid extraordinära tillfällen. Tillträde enligt överenskommelse men så snart det går.
Att arbeta hos oss
Hos oss på Johan Ahlberg Bil AB får du en trygg anställning. Vi är anslutna till kollektivavtal med tillhörande försäkringar. Vi har förmåner så som friskvårdsbidrag, personalrabatter och möjligheter att skapa ett stort nätverk inom de fem orterna vi arbetar på. Vår bransch är föränderlig och här får du möjligheten att utvecklas tillsammans med oss. Inom Johan Ahlberg Bil AB arbetar vi aktivt med att öka mångfalden inom vår verksamhet. Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.
Urval kan komma att ske löpande.
På Ahlberg Bil arbetar vi efter värdeorden Engagemang, Ansvarstagande och Omtanke. Dessa är genomgående i allt vi gör - i vår kontakt med kunder, hur vi agerar mot varandra och hur vi utför vårt arbete. Vi är mycket stolta över våra varumärken och sätter stort värde i att utföra service, reparationer, försäljning och övriga tjänster med högsta kvalitet. Vi hoppas att du vill vara med på vår resa att skapa Sveriges trivsammaste arbetsplats och även Sveriges nöjdaste kunder
