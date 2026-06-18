HR-administratör
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Trollhättan Visa alla administratörsjobb i Trollhättan
2026-06-18
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Har du erfarenhet av att arbeta med Heroma? TESSA? Bli en del av vårt team!
Arbetsuppgifter
Som HR – administratör arbetar du självständigt och har ansvar för egna personalgrupper. Du avlastar och stöttar chefer, schemaläggare och medarbetare. I arbetet ingår bland annat att hantera felsignaler på stämplingar, skapa tjänstgöringsrapporter, lägga upp schema och registrera förändringar i systemet. Vid behov håller du i kortare utbildningar/information till medarbetare och chefer. Du är delaktig i införande av schemaplaneringverktyget TESSA . Du har också kontakt med övriga stödfunktioner och fungerar som en länk mellan medarbetare, chef, Löneservice och HR. HR – administratör samarbetar, stöttar och vid behov ersätter varandra. Andra arbetsuppgifter kan också förekomma.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Du har erfarenhet inom löne- och schemaadministration eller motsvarande samt erfarenhet av systemet Heroma. Har du även arbetet med TESSA är det meriterande. Baskunskaper i Officepaketet, framför allt Excel är meriterande. Du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Som person är du positiv, noggrann, flexibel och strukturerad, även under periodvis högre arbetsbelastning. Du är mån om att alltid ge god service och bidrar till ett gott samarbete och goda arbetsrelationer. Du är inte rädd för att ta egna initiativ, tar ansvar och du levererar lösningar och har nya idéer för verksamhetens bästa.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ledningskansliet (visa karta
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461 85 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
NU-sjukvården, Område Ledning och stöd, HR, HR tid och ersättning Kontakt
Mary Foss, Vision vxl 0104350000 Jobbnummer
9969180