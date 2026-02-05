HR-administratör
2026-02-05
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
HR-stöd
HR-avdelningen består av HR-direktör, verksamhetsutvecklare, förhandlingschef, bemanningscontroller, HR-strateger samt två enheter: HR-stöd och HR-lön.
På enheten HR-stöd är vi idag cirka 20 medarbetare, HR-specialister, rekryterare, HR-administratör, systemadministratörer, systemförvaltare och HR-kommunikatör. Vårt uppdrag är att ge chefer inom Region Gotland professionellt, konsultativt stöd i HR-frågor och att bidra med ett verksamhetsnära och kvalitativt HR-stöd. Vi arbetar dessutom med utveckling och förbättring av HR-organisationens processer och deltagar aktivt i prioriterade utvecklings- och förändringsprojekt.
Just nu driver vi flera viktiga utvecklingsinitiativ med fokus på bland annat digitalisering, omställning, hållbar bemanning, nära chefsstöd, användarvänliga systemstöd, medarbetarskap och ledarskapsutveckling. Vår kompetens efterfrågas brett i regionens verksamheter och uppdraget växer - därför söker vi nu en kollega som vill vara med och utveckla framtidens HR-stöd tillsammans med oss.
Region Gotland värnar om ett hållbart arbetssätt som skapar förutsättningar för engagemang. Ett steg i detta arbete är att erbjuda en mer flexibel syn på vart arbetet utföras. Vår grundprincip är en flexibel arbetsplats där medarbetare kan arbeta både hemifrån och på kontoret - alltid med verksamhetens uppdrag och behov i fokus.

Arbetsuppgifter
Som en del av HR-stöd har du ett brett ansvar med många kontaktytor. Du samordnar Region Gotlands deltagande på mässor och event, deltar i projektgruppen för Almedalsveckans Träffpunkt och medverkar i arbetet med vår arbetsgivarvarumärkeskommunikation - både internt och externt.
Du hanterar även frågor kopplade till personalförmåner, uppdaterar och kvalitetssäkrar information på regionens intranät samt fungerar som kontaktperson för förmånscyklar. I rollen ingår det att ta emot förfrågningar om annonsering av lediga tjänster i sociala medier och/eller facktidningar. Det ingår även att skapa och publicera material i externa kanaler, granska rekryteringsannonser samt ge administrativt stöd till HR-avdelningen, exempelvis fakturagranskning, hantering och utlämning av handlingar och protokollföring.
Vem är du?
Vi ser att du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med text, form och layout i professionella sammanhang och uttrycker dig mycket väl i tal och skrift. Du är van att arbeta med digitala verktyg och IT-system. Du har ett intresse för hur kommunikation och digitala lösningar kan bidra till effektiva och kvalitativa HR-processer.
Det är meriterande om du har utbildning inom kommunikation, marknadsföring eller HR, erfarenhet av HR-system samt kunskap i grafiska program som InDesign och Adobe express. Vi ser även positivt på erfarenhet av att använda AI-verktyg i exempelvis kommunikations-, rekryterings- eller administrativa sammanhang.
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och trivs i en roll med många kontaktytor och ett varierat uppdrag. Du har ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt, du samarbetar gärna med andra och har förmåga att skapa goda relationer. Du arbetar noggrant, kan prioritera och skapa struktur även när flera uppgifter pågår parallellt, och vill bidra till att utveckla HR-stöd och stärka Region Gotland som arbetsgivare.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.

Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
