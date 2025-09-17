HR-administratör
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra med din kunskap för ett viktigt samhällsuppdrag? Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och söker nu efter en ny medarbetare. Är du en erfaren administratör som trivs med varierande och utmanande arbetsuppgifter? Då är du den vi söker!
Om enheten
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, har som huvuduppgift att sköta drift och underhåll av ledningsstödsystem i samtliga beredskapsnivåer både nationellt och internationellt. Enheten du kommer tillhöra leds från Örebro men arbetet finns i Stockholm.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som HR-administratör utgör du ett administrativt stöd inom de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande på en HR-avdelning, agerar chefsstöd samt bistår i övrig administration.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat;
• Stödja vid rekrytering; vid framtagande av annonser, bereda underlag till samverkan, skriva anställningsbeslut och i introduktion av nyanställd
• Hantera administration kring t ex lönerevision, krigsplacering samt övrig hantering av personal som befattningsbyten, avslut m.m
• Bereda och ta fram sammanställningar, statistik och underlag till beslut, rapporter och föredragningar
• Förbättra och effektivisera rutiner för att tillsammans med HR-kollegor utveckla arbetsområdet
Vi erbjuder dig
Försvarsmakten har en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer stora krav på dig som individ, vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat;
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, träningskläder och skor samt startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdag mot extra pensionsavsättning
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieexamen
• Aktuell och relevant erfarenhet av personaladministration
• Mycket god datorvana samt god kunskap i Officepaketet
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Körkort B
MERITERANDE
• Erfarenhet av administrativt arbete inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av administrativt arbete inom statlig myndighet/kommun/landstingPubliceringsdatum2025-09-17Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen krävs det att du brinner för administration och har en förmåga att framgångsrikt kunna leda flera processer samtidigt. Vi ser att du är serviceinriktad, van att arbeta strukturerat, har förmåga att prioritera de olika arbetsuppgifterna och tar ansvar för dem. Vidare krävs det att du är självgående, initiativtagande och prestigelös. Du gillar att jobba i en miljö som ständigt utvecklas och du är stresstålig. Du har en god social förmåga och ett konsultativt förhållningssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Befattningen är civil.
Arbetsort: Stockholm. Tjänstresor förekommer, likväl som arbete vid oregelbundna tider.
Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Kontaktperson HRkarin.m.isaksson@mil.se
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-09. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9513454